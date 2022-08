Ator Tom Holland anuncia pausa nas redes sociais para cuidar da saúde mental (foto: Reprodução/Redes Sociais)

Apoio

eu odeio todos que odeiam o tom holland, ele é um ser humano TÃO BOM!! pq isso cara?? mais tudo bem, vou sentir falta dele, mais ele tá mais que certo em se afastar %uD83E%uDD7A nunca achei q me sentiria assim por causa de um famoso, i love u tom %u2764%uFE0F%u200D%uD83E%uDE79always here for you. %u2014 ana %uD83D%uDD78 | TCR ERA (@anashesz) August 14, 2022

só queria proteger ele af te amo tom holland você merece o mundo!! pic.twitter.com/bR3e7FQVON %u2014 aninha%u2604%uFE0F (@spideymcury) August 14, 2022

a gente percebe que o mundo está tão merda que o Tom Holland precisou se afastar das redes sociais pq existem pessoas falando mal, tacando hate



Eles não te merecem tom pic.twitter.com/52wtiFOGIr %u2014 V A N D O (@svanderson_) August 14, 2022

O ator de cinema Tom Holland, famoso por interpretar o Homem-Aranha nos filmes do Universo Marvel e Nathan Drake no filme “Uncharted”, anunciou que irá se afastar das redes sociais por tempo indeterminado para cuidar da sua saúde mental.Há algum tempo o ator não era tão ativo em seus perfis na internet. A sua última postagem no Instagram, onde conta com mais de 67 milhões de seguidores, havia sido no dia 1º de julho. Holland retornou à rede social neste sábado (13/8) para anunciar que irá excluir o aplicativo."Eu dei uma pausa nas mídias sociais para minha saúde mental porque acho o Instagram e o Twitter muito ‘esmagadores’ e, em última análise, isso é muito prejudicial para o meu estado mental."O ator aproveitou o momento para divulgar quatro aplicativos oferecidos por uma instituição de caridade voltados para a saúde mental das crianças: “Calm Harm”, “Clear Fear”, “Move Mood” e “Combined Minds” (disponíveis apenas em inglês).“Há um estigma terrível em torno da saúde mental e eu sei disso. Pedir ajuda e procurar ajuda não é algo que devemos nos envergonhar, mas é algo que é muito mais fácil falar do que fazer."Alguns famosos e amigos de Holland deram apoio à sua atitude. O piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton repostou o vídeo com o desabafo “Tire o tempo que precisar, irmão”. O cantor Justin Bieber comentou na publicação original “Te amo, cara”.Fãs do ator usaram suas redes sociais para manifestar apoio a Holland e rechaçar o “hate” que ele recebe: