'Não se espera que atriz Anne Heche sobreviva' após acidente de carro

(foto: Mingle Media TV/Wikimedia Commons)

As pessoas próximas a Anne Heche não têm esperança de que a atriz "sobreviva" após o grave acidente de carro em Los Angeles na semana passada, que causou uma lesão cerebral grave, informou a imprensa americana. acidente deixou Heche, de 53 anos, em coma com "lesão cerebral anóxica grave", de acordo com um comunicado de seu representante citado por vários veículos de comunicação na quinta-feira."Ela há muito tempo decidiu doar seus órgãos e está em ventilação assistida para determinar se algum é viável", disse o comunicado.Heche está em coma desde que bateu seu carro em uma casa de dois andares no bairro de Mar Vista em 5 de agosto.A polícia de Los Angeles disse em um comunicado na quinta-feira que faria um exame de sangue em Heche. Vários veículos de comunicação asseguraram que análises preliminares revelaram a presença de drogas.Segundo o TMZ, que citou fontes policiais, Heche havia usado cocaína e fentanil, que é usado para aliviar dores.Heche, que teve um relacionamento com a apresentadora Ellen DeGeneres, estrelou vários filmes, incluindo "Donnie Brasco" (1997), "Seis Dias, Sete Noites" (1998) e "Psicose" (1998).