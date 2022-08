Barão Vermelho repassa seus 40 anos de estrada em série de quatro capítulos

DA formação original do Barão Vermelho, apenas Guto Goffi (bateria), Maurício Barros (teclados) seguem na banda (foto: Nenety/Divulgação)

Quarenta anos é um marco e tanto para uma banda. Tanto que o Barão Vermelho comemora a data com uma série documental, um álbum e três EPs gravados ao vivo no Rio de Janeiro, em dois shows realizados em junho. Com estreia neste sábado (13/8), no canal BIS, “Barão 40”, em quatro episódios, traz diferentes formatos. Quarenta anos é um marco e tanto para uma banda. Tanto que o Barão Vermelho comemora a data com uma série documental, um álbum e três EPs gravados ao vivo no Rio de Janeiro, em dois shows realizados em junho. Com estreia neste sábado (13/8), no canal BIS, “Barão 40”, em quatro episódios, traz diferentes formatos.









Dirigida por Rodrigo Pinto, a produção é dividida em quatro episódios temáticos: “Acústico”, “Clássicos”, “Blues & baladas” e “Sucessos”. Além dos novos registros de velhas canções, a série reúne depoimentos dos integrantes e momentos da banda ao longo de quatro décadas.

Convidados

O primeiro dos episódios, em formato acústico, traz versões diferentes de canções como "Enquanto ela não chegar" e "Bete Balanço", além dos convidados Chico César (em "Por você", também reforçada pelo sanfoneiro Marcelo Caldi) e Samuel Rosa (em "Maior abandonado").





Vale lembrar que na década de 1990 o Barão chegou a participar da série "Unplugged", da MTV, mas o disco acabou não sendo lançado. O episódio seguinte, “Clássicos”, inclui “O poeta está vivo”, “A solidão te engole vivo”, “Tão longe de tudo” e “Por que a gente é assim?”.





Dando sequência ao projeto, será exibido em 27 deste mês o episódio dedicado ao blues e às baladas, que destaca "Guarda essa canção" (Dulce Quental/Frejat) e "Down em mim" (Cazuza). Esse material conta ainda com uma música de Suricato, “Um dia igual ao outro”.