Haverá palestrantes com espectro autista, síndrome de Down e deficiência auditiva ou visual. “Geralmente, pessoas com deficiência estão na plateia. Desta vez, estarão também no palcos, ressalta Fabíola. O seminário será transmitido pelo canal do Instituto Periférico no YouTube. O evento presencial começa hoje (11/8), na Biblioteca Pública, na Praça da Liberdade. Às 9h, será inaugurada exposição em homenagem a Wander Piroli; às 11h, a Insensata Cia. de Teatro apresentará a peça “Memórias de estimação”. Das 9h às 12h, Beatriz Mom, Angelo Abu e Cleide Fernandes ministram oficinas de livros cartoneros, ilustração e audiodescrição, respectivamente.Haverá palestrantes com espectro autista, síndrome de Down e deficiência auditiva ou visual. “Geralmente, pessoas com deficiência estão na plateia. Desta vez, estarão também no palcos, ressalta Fabíola. O seminário será transmitido pelo canal do Instituto Periférico no YouTube.





A exposição “Wander Piroli: inventor do que existe”, de acordo com a curadora Carolina Fedatto, homenageia “um escritor mineiro muito importante para a cidade, embora não seja tão conhecido, que publicou obras por grandes editoras”. Durante muitos anos Piroli (1931-2006) foi editor do Estado de Minas. A mostra ficará em cartaz até 28 de outubro.





No sábado (13/8), o festival chega ao MM Gerdau – Museu das Minas e do Metal com três ações: “Acessos/excetos: a publicação de livros acessíveis”, às 14h, com Júlia Gonçalves da Silveira e Marcos Roberto; a oficina “Histórias marmorizadas”, às 14h, voltada para o público infantil, a cargo de Bruna Lubambo; e o sarau “Madrinha Lua”, com Adriane Garcia, Amanda Ribeiro e Ana Elisa Ribeiro, às 16h. Informações: www.institutoperiferico.org





