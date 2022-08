MecaInhotim começa amanhã (12/8) com música, discussões e visita ao museu

Caetano Veloso apresentará um show preparado exclusivamente para o MECAInhotim, segundo a organização do festival (foto: Marcos Vieira/EM/D.A.Press)

Com programação que inclui shows pensados exclusivamente para a ocasião, a 6ª edição do festival MECAInhotim dá início, nesta sexta-feira (12/8), a uma maratona musical – e também de outras atividades – que se estende até o próximo domingo.









Soma-se a essa programação principal a participação de diversos DJs e artistas das mais distintas latitudes em pocket shows e performances. Ao longo do dia, estão previstos, ainda, debates, workshops, feira, visitas guiadas e outras experiências interativas.





Cleu Oliver, diretor criativo e de experiências da plataforma MECA, destaca que essa 6ª edição do festival em Inhotim chega embalada em expectativa, já que se trata de uma retomada após dois anos de paralisação, devido à pandemia. “O MECA tem como emblema ser um festival de encontro; são eles, os encontros, que fazem com que o evento tenha relevância, tanto que, durante a pandemia, sequer cogitamos de fazer num modelo remoto. Ele literalmente parou”, ressalta.

Possibilidade do encontro

Oliver acredita em uma catarse coletiva nessa retomada, promovida por uma curadoria atenta. “Isso passa pelos headliners de peso; passa pela série de artistas que, possivelmente, muita gente ainda não conhece, mas se dispõe a conhecer, porque estão alinhados com uma proposta curatorial bem delineada; e passa, sobretudo, pela possibilidade do encontro que o festival propicia”, diz.





O desenho da programação, conforme aponta, foi orientado pelo desejo de oferecer ao público experiências exclusivas. Ele cita, como exemplo, a apresentação de Caetano, pensada para o MECAInhotim, e que chega na esteira da celebração do seu aniversário de 80 anos, comemorado no último dia 7. “Inhotim é o único lugar em que ele vai fazer esse show”, aponta. O cantor e compositor baiano faz seu bis no festival, já que em 2016 também esteve entre as atrações.





Cleu aponta que outra apresentação pensada exclusivamente para o MECAInhotim é a da banda goiana Boogarins, que fará um show calcado em releituras do disco “Clube da Esquina” e outras canções lançadas por Milton Nascimento, Lô Borges, Beto Guedes e Toninho Horta como artistas solo, ainda nos anos 1970. Ele destaca também a dupla Clara x Sofia, que fará no festival o primeiro show de lançamento oficial de seu recém-lançado álbum de estreia, “Nada disso é pra você”.

Atividades diurnas

“Existe por trás da montagem da programação a lógica de fazer parecer um sonho. A saudade que veio no bojo da pandemia acaba, agora, em encontro, em música, em brinde”, diz, destacando, ainda, as atividades diurnas.





“É quando a gente bota os assuntos efervescentes na roda, olhando para coisas que as pessoas ainda vão começar a perceber com mais nitidez daqui a um tempo. Queremos levar para Inhotim discussões prementes, que, de certa forma, ainda são de nicho; nosso desejo é que virem assuntos de massa”, salienta.





Nessa seara, ele chama a atenção para a mesa que vai reunir Mariana Malufe (da Nude.), Isabel Santos (da WayCarbon/Amigo do clima) e Marcelo Rocha (do Instituto Aayka) para falar sobre compensação de emissão de carbono e transformação do futuro ambiental. Outra presença digna de nota, segundo Cleu, é a da empresária Bárbara Soalheiro, que vai falar com o público sobre o futuro do trabalho e mostrar por que algumas mudanças são urgentes, caso empresas e pessoas queiram se manter relevantes no mercado.

Responsabilidade ambiental

“Assinar a direção criativa de um MECAInhotim é certamente uma responsabilidade para além de pensar criativamente, porque é preciso cuidado para não modificar a sua estética, e sim potencializá-la. Também é preciso pensar a responsabilidade ambiental e, ainda, como tornar o festival um objeto de desejo das pessoas”, ressalta.





Durante os três dias do evento, o museu de arte contemporânea e jardim botânico situado em Brumadinho estará aberto para visitação daqueles que querem aproveitar para passar pelas obras de renomados artistas brasileiros e estrangeiros, num conjunto que integra arte, paisagismo, arquitetura e educação.









MECAINHOTIM 2022 • Nesta sexta-feira (12/8), a partir das 12h, no sábado (13/8) e no domingo (14/8), a partir das 10h, no Instituto Inhotim (rua B, nº 20, Brumadinho).

• Até a conclusão desta edição restavam os últimos passaportes para os três dias a R$ 990 (meia-entrada social) + taxa, e número limitado de ingressos avulsos para sexta-feira e domingo a R$ 290 (meia-entrada social) taxa. Eles estão à venda no site Ingresse, onde a programação completa pode ser conferida. São 23 galerias distribuídas em 140 hectares de visitação para conhecer no Instituto Inhotim. No campo botânico, o público tem a oportunidade de conhecer espécies de todos os continentes, que integram uma coleção de cerca de 4,3 mil plantas – algumas delas raras e ameaçadas de extinção.