"Em nome do céu" estreia hoje. Confira quatro curiosidades sobre a série

A série "Em nome do céu" estreia nesta quarta-feira (10/8), com exclusividade, no Star+. O drama de “true crime” é baseado em livro de não-ficção e acompanha o detetive Jeb Pyre (Andrew Garfield), que tem a própria fé testada ao investigar um crime bárbaro. Apesar das aparências levarem a crer que se trata de um crime passional, a tragédia pode se conectar com uma conspiração envolvendo os religiosos de uma cidade pacata. Confira a seguir quatro curiosidades sobre a produção:





quando a religião é utilizada para justificar a violência, o terrorismo e ações extremistas.





2. História real: assim como o livro, a série é baseada em uma história real e aborda a origem da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias (SUD) – A Igreja Mórmon, além de apresentar o assassinato de Brenda Lafferty por membros da igreja, em 1984.





3. Produção: a série é adaptada pelo roteirista vencedor de Oscar Dustin Lance Black e dirigida por David Mackenzie. Além de ser protagonista, Andrew Garfield também é produtor de “Em nome do céu”.







4. Elenco: a produção conta também com Sam Worthington (“Avatar”), Daisy Edgar-Jones – foto (“Normal people”) e Wyatt Russell (“Falcão e o soldado invernal”). Os atores Denise Gough, Billy Howle, Gil Birmingham, Adelaide Clemens, Rory Culkin, Seth Numrich, Chloe Pirrie e Sandra Seacat completam o elenco.