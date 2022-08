Mostra 'De corpo e alma' une cinema e dança

''Suspiria: a dança do medo'', um dos longas exibidos, apela ao horror corporal, que dialoga com os últimos trabalhos realizados pela própria Cia. de Dança Palácio das Artes (foto: FCS/DIVULGAÇÃO)

Desde a Era de Ouro do Cinema, nas décadas de 1930 e 1940, a dança caminhou junta à sétima arte. Em comemoração ao cinquentenário da Cia. de Dança Palácio das Artes, a Fundação Clóvis Salgado preparou, em parceria com o Cine Humberto Mauro, uma coletânea de filmes que articulam ambas as artes a serem exibidos na mostra "De corpo e alma", que começa nesta quarta-feira (10/8) e segue com programação até 17 de agosto.









A película de 1948 é um aclamado clássico inglês de exuberante fotografia technicolor e complexo número de dança. Com planos fechados e efeitos especiais, os diretores Michael Powell e Emeric Pressburger potencializam as sequências de dança e destacam a teatralidade do balé por meio dos recursos cinematográficos disponíveis à época.





Apostando em uma cultura urbana de danças não tradicionais, as danças modernas e contemporâneas estão presentes na programação com o marco oitentista "Flashdance – Em ritmo de embalo" (1983), e "Na onda do break" (1984), pioneiro na introdução do hip-hop nova iorquino nos cinemas.



Escolhi um conjunto de filmes que abordam narrativas que perpassam a dança e apresentam dançarinos profissionais, com pessoas que querem se tornar dançarinas ou pessoas que já são dançarinos. Todos os filmes têm isso bem presente nas narrativas Vitor Miranda, curador do Cine Humberto Mauro





Remake de terror





Grande aposta nas sequências de danças do rei do sapateado, "A roda da fortuna" (1953) conta com a parceria de sucesso entre Cyd Charisse e o rei do sapateado Fred Astaire, no filme apontado como um dos maiores musicais de todos os tempos e que serviu de inspiração confessa ao rei do pop, Michael Jackson.





"Escolhi um conjunto de filmes que abordam narrativas que perpassam a dança e apresentam dançarinos profissionais, com pessoas que querem se tornar dançarinas ou pessoas que já são dançarinos. Todos os filmes têm isso bem presente nas narrativas," comenta Vitor Miranda, curador do Cine Humberto Mauro e responsável pela seleção dos filmes da mostra.



''Billy Elliot'', de Stephen Daldry, também está na programação da mostra que une cinema e dança no Humberto Mauro (foto: FCS/DIVULGAÇÃO)



Identificação "Em todos os filmes, os personagens são dançarinos e estão lidando com as questões do dia a dia de participar de uma companhia de dança, por exemplo, ou de levar a dança para outros lugares representando sua cultura. Escolhi filmes que as pessoas possam se identificar tanto o pessoal da Cia. de Dança quanto o público que se interessa por dança", acrescenta o curador.





Além das sessões de cinema, a programação da mostra traz ainda bate-papo com integrantes da Cia. de Dança Palácio das Artes. A abertura da programação fica por conta do diálogo com o diretor do grupo, Cristiano Reis, e os bailarinos Anahí Poty, Maíra Campos e Ivan Sodré. Ao longo da programação, serão exibidos também alguns vídeos produzidos pela Companhia nos últimos anos. Gratuita, a programação completa pode ser encontrada no site da Fundação Clóvis Salgado.





PROGRAMAÇÃO

» Quarta (10/8): Debate com a Cia de Dança, às 19h30

» Quinta (11/8): Exibição de “Billy Elliot” (Stephen Daldry, 2000), às 20h

» Sexta (12/8): Exibição de “Suspíria: A dança do medo” (Luca Guadagnino, 2018), às 20h

» Sábado (13/8): Exibição de “Flashdance – Em ritmo de embalo” (Adrian Lyne, 1983), às 19h30

» Quarta (17/8): Exibição de “Na onda do break” (Stan Lathan, 1984), às 16h; e de “A roda da fortuna (Vincente Minnelli, 1953), às 20h15.

Informações: https://fcs.mg.gov.br/.





A dança contemporânea aparece também no remake de terror "Suspiria: a dança do medo" (2018). Apelando ao horror corporal, ele traz mais sequências de dança em relação ao original de 1977 de Dario Argento, que dialogam profundamente com os últimos trabalhos realizados pela própria Cia. de Dança Palácio das Artes.