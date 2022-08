Rico Dalasam fala de amor e dor em seu novo EP, 'Fim das tentativas'

Rico Dalasam tem show marcado para o próximo dia 20/8 em BH, n'A Autêntica (foto: Larissa Zaidan/Divulgação)

A continuação de um projeto que começou há dois anos. É assim que o rapper Rico Dalasam concebeu seu novo EP, "Fim das tentativas", lançado nas plataformas digitais na última quarta-feira (3/8).



O trabalho traz a continuidade narrativa e musical do EP "DDGA" (2020) e do álbum "Dolores Dala guardião do alívio" (2021), registros marcados por confissões e denúncias que revelaram uma nova fase na carreira deste artista paulistano de 33 anos.





"Essa é minha continuação para ‘DDGA’. Como conduzir uma história escrita a partir das dores de tantos de nós, apesar de nunca ter desejado ser conhecido pelas dores que passei? Declaro agora o fim das tentativas. Pela situação em que estive e melhorei, quando levei fé em algum canal. Por quando me curei sozinho por não levar jeito pra ser neguinho cobaia", afirma o artista, no material de divulgação.





Ao declarar o novo EP como a continuação de seus projetos mais recentes - o que inclui o single "30 semanas", lançado em maio - Rico Dalasam assume que o registro só existe em relação aos outros. Portanto, são inevitáveis as comparações entre eles. No entanto, assim como em "DDGA" e "Dolores Dala guardião do alívio", em "Fim das tentativas" o rapper segue tratando de temas sensíveis e íntimos com franqueza.

Desde a primeira faixa, "De longe", que, na verdade, é um áudio que funciona como manifesto para o restante do EP, ele defende com franqueza as dores que enfrentou no passado e ainda o atormentam no presente. Em um dos versos, parece comentar a chamada “cultura do cancelamento”, o hábito de linchar pessoas na internet. "Me vi na parte que, de longe, a dor vira arte e meu passo em falso ganha aplauso/ De longe, enganei desejos; de perto, espantei vários", ele diz.





Fim das tentativas Na faixa seguinte, "Guia de um amor cego", Dalasam canta e recita versos que falam sobre a afetividade de "garotos negros", como ele mesmo diz. A música não fala de coração partido, mas é uma sofrência sobre o racismo estrutural que reflete inclusive nas relações mínimas. "O que sei sobre o amor, eu inventei/ Inventei um jeito pra me amar/ E quando alguém se sente amado por mim/ Eu penso que deu certo o que eu precisei inventar", ele defende. A faixa conta com a participação da cantora Céu.





Em "Ando me perguntando", Rico Dalasam exibe um flow afiado para falar de como encara a própria carreira, das escolhas que fez desde que surgiu, em 2015, quando lançou o álbum "Modo diverso", e ganhou projeção nacional por ser um rapper gay e principal representante do queer rap. A faixa traz um sample da música "Meu filho, minhas regras", do grupo de rap Visão de Rua.





Na quarta faixa, "Tarde d+", Dalasam resgata a abordagem pop de algumas faixas de "Dolores Dala guardião do alívio", como "Braille" e "Mudou como?". Assim como nessas duas músicas, o rapper fala sobre decepções amorosas no mundo contemporâneo, mas parece encontrar conforto na própria autoestima. "Me deu calma quando vi/ O sol refletir minhas marcas/ Me vi ave rara em um céu aberto sem fim", diz um dos versos.

Novo EP

Já na derradeira "Fim das tentativas", o EP ganha um clima épico e Rico Dalasam se liberta do peso que o final das relações carregam e declara: "Se esse é o fim da tentativa/ Também tive que morrer/ Pra deixar tu morrer da minha vida", como um cessar-fogo de quem já sofreu o bastante e deseja seguir em frente. A música conta com a participação do trio curitibano Tuyo.





Musicalmente, "Fim das tentativas" é também uma continuidade. Nele, Rico Dalasam volta a trabalhar com o produtor Dinho Souza, e não se afasta do universo sonoro criado para "DDGA" e "Dolores Dala guardião do alívio", marcado por beats eletrônicos e viradas melódicas que não mascaram, mas acentuam a melancolia por trás das letras do rapper. A escolha faz sentido e não representa uma involução, mas uma forma de mostrar que a história continua.





Agora, resta saber se o novo EP terá o mesmo destino de "DDGA", que depois de quase um ano de lançamento ganhou um desdobramento em um disco consistente e inventivo, responsável por restabelecer o artista como um dos destaques do rap nacional.





Antes disso, Rico Dalasam apresenta o universo de seus trabalhos em show n'A Autêntica (Rua Álvares Maciel, 312, Santa Efigênia), no próximo dia 20. A noite também terá a participação do cantor belo-horizontino Kaike e da DJ Bebela. Os ingressos estão à venda no site da casa de shows a R$ 80 e R$ 40 (meia estudante ou social).





"FIM DAS TENTATIVAS"

• Rico Dalasam

• 5 faixas

• Independente

• Disponível nas plataformas digitais