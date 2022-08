Rapper cearense Don L atribui seu sucesso à força do coletivo

Ano passado, Don L ganhou a admiração de público e crítica com o disco ''Roteiro para Aïnouz (vol.2)'' (foto: Larissa Zaidan/divulgação)

“Tem sido um voo f…”, canta Don L na faixa “A todo vapor”, do disco “Roteiro para Aïnouz (vol.2)”, lançado no final de 2021. O rapper usa o palavrão de forma positiva para explicar o bom momento que está vivendo na música, para mostrar que, aos 41 anos, chegou no ponto mais alto da carreira até agora.









Coletivo O caminho que está trilhando para o sucesso não deve ser desfrutado sozinho, afirma. Ninguém solta da mão de ninguém, para que junto se construa um mundo melhor.











“Quero incentivar as pessoas a querer a mudança. Neste disco, bato muito na tecla de que o poder é das pessoas. A gente tem tudo para construir uma experiência social diferente da que a gente vive”, afirma.





Para Don L, foi isso que fez de seu disco um sucesso, acumulando milhões de reproduções nas plataformas e prêmios por todo o Brasil.





“As pessoas se identificam porque têm as mesmas aspirações, as mesmas buscas, e percebem que sozinhos temos poder limitado. Podemos muito mais se usarmos a força do conhecimento coletivo”, afirma o rapper.





Batizado Gabriel Linhares da Rocha, o músico saiu da periferia de Fortaleza (CE) e conquistou o Brasil compartilhando suas dores com o público.





“Ninguém imaginaria um rapper de Fortaleza alcançando grande espaço nacionalmente. Quando comecei, ninguém acreditava que iria chegar onde cheguei”, diz. “Cada degrau que alcanço, cada música, disco ou mixtape que lanço é uma progressão. Estou sempre voando mais alto. Sempre tive grandes expectativas, nunca limitei os meus sonhos.”





Don L sente orgulho do lugar onde chegou e, principalmente, do caminho que trilhou. “Tem sido um voo f*, sim. Ainda mais podendo fazer o que eu quero, mostrando o conteúdo que quero compartilhar.”





Ele sabe que ainda há muito trabalho pela frente. “Estou aqui, lidando com as minhas contradições, vivendo bem em um mundo que quero destruir para construir outro”, conclui.