John Travolta homenageia Olivia Newton-John: 'Seu Danny, Eu te amo'

Apesar do romance nas telinhas, John e Olivia nunca namoraram na vida real. Mas o carinho e a parceria sempre estiveram vivos entre os dois (foto: Reprodução / Divulgação )

O bad-boy Danny se despediu da boa moça Sandy. Incorporando os personagens do clássico "Grease - - Nos Tempos da Brilhantina" (1978), o ator John Travolta homenageou a colega de trabalho Olivia Newton-John , que morreu nesta segunda-feira (8/8)."Sou seu desde o primeiro momento em que te vi e para sempre! Seu Danny, seu John", escreveu o ator em um post no Instagram, em referência ao personagem."Minha mais querida Olivia, você fez todas as nossas vidas muito melhores. Seu impacto foi incrível. Eu te amo tanto", disse na legenda da homenagem, que tinha uma foto de Olivia nos anos 70.Apesar do romance nas telinhas, John e Olivia nunca namoraram na vida real. Mas o carinho e a parceria sempre estiveram vivos entre os dois.A voz de "Physical" lutou contra um câncer por mais de 30 anos. Olivia morreu em seu rancho na California, nos Estados Unidos, segundo comunicado postado nas redes sociais.