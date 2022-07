Festival Jorge & Mateus estreia na Esplanada do Mineirão

Jorge & Mateus levarão hits como 'Todo seu' ao palco da Esplanada do Mineirão (foto: Instagram/Reprodução da Internet)





Emoção não deve faltar no Festival Jorge & Mateus, que será realizado neste sábado (30/7), a partir das 15h, na Esplanada do Mineirão. Com 17 anos de carreira e vários sucessos, a dupla agora divulga o 10º álbum, o segundo com lançamento unicamente digital. Uma das inéditas, "Todo seu", já alcançou milhões de acessos no YouTube logo na primeira semana. Além do show, os sertanejos vão receber no palco Sorriso Maroto. Com seu “pagodinho diferente”, o grupo mescla diversos estilos musicais, aproximando o samba e pagode de diversas tribos.