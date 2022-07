Mulher com amnésia é mistério central na trama do thriller "Superfície"

Sophie (Gugu Mbatha-Raw) leva uma boa vida na São Francisco da atualidade, ao lado de James (Oliver Jackson-Cohen), seu marido. Só que alguma coisa está muito errada. Um dia, ela acorda com amnésia, decorrente de uma – suspeita-se –, tentativa de suicídio. Este é o ponto de partida de “Superfície”, thriller que estreia nesta sexta (29/7), no AppleTV+.

A atriz Gugu Mbatha-Raw interpreta a protagonista Sophie, que vive com o marido em São Francisco

A série, em oito episódios, foi criada por Veronica West (da recente versão para televisão do best seller “Alta fidelidade”) e tem assinatura da Hello Sunshine, produtora de Reese Witherspoon.