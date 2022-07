Festival em Ouro Preto discute a relação entre arte e tecnologia

Sérgio Pererê faz show em homenagem a Milton Nascimento ao lado de Carla Sceno, na abertura da agenda cultural do evento, hoje, na Casa da Ópera, um dos quatro endereços que o festival ocupará (foto: Tamás Bodolay/Divulgação)

A quarta edição do Marte Festival começa a tomar conta das ruas e espaços culturais de Ouro Preto a partir desta terça-feira (26/7). Idealizado por Barral Lima, Carolina Daves e Erick Krulikowski, o evento promove o encontro entre música, arte e tecnologia, ao longo de cinco dias, por meio de shows, painéis, palestras e oficinas. Toda a programação é gratuita e contará com apresentações da cantora Agnes Nunes, da banda Tuyo e do DJ Vhoor, entre outros.













"Todos os artistas que já passaram pelo Marte são reconhecidos por misturarem música brasileira com elementos de tecnologia. Isso está presente nas apresentações, nas músicas e no jeito como eles se relacionam com o público. São shows que contam com uma abordagem multimídia e impressionam pela capacidade técnica" Barral Lima, organizador do Marte Festival



Essas inovações serão apresentadas por meio da oficina Empreendedorismo e Inovação para Empreendimentos Criativos e Culturais", realizada por Erick Krulikowski, que começa nesta terça (26/7), e os painéis Tecnologia e Inovação nos Festivais e Como os NFTs Estão Reinventando a Indústria da Música.? O produtor musical Pablo Bispo, o rapper Kdu dos Anjos (idealizador do centro cultural Lá da Favelinha) e o músico Márcio Buzelin, tecladista do Jota Quest, confirmaram presença.





"O Marte sempre está em busca das novidades no mercado, na arte e na tecnologia. O tema central desta edição é o empreendedorismo na música. O mercado está cada vez mais 'do it yourself' (“faça você mesmo”). Os artistas têm que produzir e saber levar a arte até o público. Vamos discutir as várias maneiras como isso pode ser feito e como a tecnologia tem auxiliado nisso", explica Barral.



Ouro Preto

Um dos destaques, segundo ele, é o NFT, cuja sigla em inglês pode ser traduzida como 'token não fungível', ou seja, um registro digital único, que tem sido cada vez mais adotado por artistas de diferentes campos, tanto das artes plásticas e do audiovisual, como da música. "Com ele, o artista ganha autonomia com sua arte. É uma das formas que hoje podem ser adotadas para o artista empreender em sua carreira sozinho", afirma.





A primeira edição do Marte foi realizada em Mariana, em 2018. No ano seguinte, o festival foi deslocado para Ouro Preto. A terceira edição estava programada para ser realizada em julho de 2020, mas, devido à pandemia, foi adiada e realizada quase um ano depois, em março de 2021, em formato on-line.





Esta quarta edição, portanto, simboliza o retorno do festival para o formato presencial. "O Marte é um evento que precisa muito do encontro ao vivo, apesar de o ambiente virtual ser bastante propício", comenta Barral. Por conta disso, o festival de 2022 ganhou um formato maior e será realizado em quatro locais de Ouro Preto: a Casa da Ópera, o Anexo do Museu da Inconfidência, a Casa de Gonzaga e a Praça Tiradentes.





Artistas convidados

Dois desses quatro - a Casa da Ópera e a Praça Tiradentes - serão o ponto de encontro do público com os artistas, com shows confirmados na programação artística do 4º Marte. Ao todo, serão realizadas 23 apresentações até sábado (30/7).





O pontapé inicial será na noite de hoje, às 20h, com show em homenagem aos 80 anos de Milton Nascimento que reunirá no palco da Casa da Ópera a cantora e compositora Carla Sceno e o cantor, instrumentista, compositor e ator Sérgio Pererê. A direção da performance é de Barral Lima, e os arranjos são do músico Fred Natalino.





"Celebrar Milton Nascimento é falar de passado, presente e futuro. Ele, um artista que não nasceu em Minas, mas se considera mineiro, está completando oito décadas de vida neste ano. Além disso, o álbum 'Clube da esquina' completou 50 anos. Tudo pareceu muito propício para essa celebração", afirma Barral.





A apresentação única terá, além de um repertório especial, projeções feitas com exclusividade. "Milton soube traduzir Minas Gerais para o mundo como ninguém, e o Marte é um festival mineiro que acontece em Ouro Preto, uma cidade que atrai pessoas do mundo inteiro. É importante mostrar essa nossa autenticidade."





Programação gratuita

A programação de shows prossegue na quarta (27/7),com as apresentações do trompetista e compositor Guizado e de Guilherme Kastrup, percussionista e produtor musical que já trabalhou com nomes importantes da música brasileira como Elza Soares, Arnaldo Antunes, Adriana Calcanhotto e Maria Bethânia.





Na quinta (28/7), o Marte recebe os shows da banda Tuyo, na Casa da Ópera, e do DJ Vhoor, na Praça Tiradentes. Na mesma noite, também se apresentam o artista Craca e a DJ Black Josie.





Na sexta (29/7) e no sábado (30/7), a programação do Marte Festival é mais extensa e contará com apresentações de artistas como a cantora mineira Maíra Baldaia, o rapper paulistano Edgar, o cantor mineiro Nobat, o grupo Forró Red Light e a cantora baiana Agnes Nunes.





"Todos os artistas que já passaram pelo Marte são reconhecidos por misturarem música brasileira com elementos de tecnologia. Isso está presente nas apresentações, nas músicas e no jeito como eles se relacionam com o público. São shows que contam com uma abordagem multimídia e impressionam pela capacidade técnica", afirma Barral.





