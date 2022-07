"Muitos anos de vida" será exibido em sessão gratuita no UNA Cine Belas Artes (foto: Ethel Braga/divuklgação)





Para comemorar seus 40 anos, o Grupo Galpão realizou uma série de videorretratos, uma linguagem inédita no repertório da companhia. São retratos em movimento de cada ator e atriz do grupo, produzidos em estúdio, misturando fotografia, cinema e teatro. A série tem como pano de fundo uma vertiginosa festa de aniversário por onde circulam personagens imaginários, inspirados em vários tipos que já estiveram nas plateias e nos palcos do Galpão. Essa é a sinopse de “Muitos anos de vida”, que estreia nesta terça-feira (26/7), às 20h30, no UNA Cine Belas Artes (Rua Gonçalves Dias, 1.581 – Lourdes), com entrada gratuita, mediante retirada de ingressos na bilheteria do cinema, 30 minutos antes da sessão. O trabalho tem direção de Filipe Lampejo e Vinícius de Souza.









“Fazer teatro no Brasil não é tarefa fácil e, quando um grupo como o Galpão completa 40 anos, é um grande acontecimento para o país. Mas como fazer essa festa em tempos tão difíceis, de pandemia, de autoritarismo e ódio, de desvalorização da arte e da cultura? Acho que essa pergunta está na raiz da série 'Muitos anos de vida'. Um aniversário que, de um jeito bem vertiginoso, festeja a memória, o sonho e a alegria, mas que não esconde os fantasmas e as inquietações da nossa época”, declarou o diretor Vinícius de Souza.