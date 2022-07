'A volta ao mundo em 80 dias' encerra temporada em BH

Nesta segunda-feira (25/7), às 19h, é o último dia para ver o infantil “A volta ao mundo em 80 dias”, peça da Cia Solas de Vento (SP), que integra a trilogia “Viagens extraordinárias”, em cartaz no CCBB BH (Praça da Liberdade, 450 – Funcionários). O enredo da peça é composto pela alternância de cenas cômicas e momentos imagéticos. Como num jogo de Tangram, os dois atores manipulam peças de ferro, rodas e sucatas para construir os diversos lugares e transportes usados na viagem. A partir dessas peças aparecem barcos, trens, montanhas, carroça e um elefante. A encenação conta também com o uso de três câmeras de vídeo manipuladas ao vivo para captar e projetar no fundo do palco formas criadas com as sucatas, personagens e ilustrações dos lugares visitados.

Enredo da peça é composto pela alternância de cenas cômicas e momentos imagéticos (foto: Mariana Chama/divulgação)

Uma das câmeras, pendurada no teto, permite revelar a movimentação dos atores deitados no chão para criar imagens inusitadas e trazer uma dimensão fantástica aos episódios da história. Criado em 2011, “A volta ao mundo em 80 dias”, o primeiro espetáculo infantil da Cia. Solas de Vento, foi sucesso de crítica e resultou no prêmio APCA 2011 de melhor ator (Bruno Rudolf) e melhor direção (Carla Candiotto) e no prêmio FEMSA 2011 de Teatro Infantil na categoria de melhor ator, além das indicações de melhor produção e melhor cenografia.