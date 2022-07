Peça é protagonizada por Fernando Veríssimo e Lucas Barbosa (foto: henrique suarez/divulgação)



“Como vencer a burocracia sem ter um infarto” volta ao palco do Teatro da Biblioteca Pública, na Praça da Liberdade, para curta temporada, a partir desta sexta-feira (22/7), com sessões até 31 de julho. A comédia faz uma crítica bem-humorada aos problemas encontrados por cidadãos em repartições públicas, muitas vezes engessadas em ideias e práticas ultrapassadas. Com direção de Ilvio Amaral, a peça é protagonizada pelos atores Fernando Veríssimo e Lucas Barbosa.