Está preparado para assistir o último episódio de 'Ms. Marvel"?

Bruno (Matt Lintz) e sua melhor amiga Kamala Khan (Iman Vellani) são apaixonados pelo mundo dos super-heróis (foto: Disney+)











>> 1. VINGACON

Kamala Khan e seu melhor amigo, Bruno (Matt Lintz), escondidos de seus pais, vão à VingaCon, uma conferência dedicada aos fãs dos Vingadores.





>> 2. O CRUSH

Kamran (Rish Shah) é introduzido na trama como um aluno da escola de Kamala. Logo que a heroína o vê, ela fica completamente caidinha pelo garoto novo.





>> 3. O CASAMENTO

No dia casamento de Aamir (Saagar Shaikh),os parentes e amigos mais próximos fazem uma dança típica muçulmana e se divertem com a união do novo casal. Porém, nem tudo acaba como planejado quando Kamala descobre que se tornar uma heroína pode trazer alguns vilões para o seu dia a dia.





>> 4. REENCONTRO

Dedicada a descobrir a origem de seus poderes, Kamala recorre à pessoa que enviou o seu novo bracelete: a sua avó. Em um reencontro emocionante, as duas apresentam diversas características em comum e falam bastante sobre o passado da família e as consequências da mudança de seus pais ao Paquistão.





>> 5. O BRACELETE

Após grande batalha contra os Clandestinos, o bracelete de Kamala Khan revela a verdadeira história de seus antepassados. Em uma volta ao tempo, a heroína descobre a realidade da trajetória de sua avó e seus tataravôs, além de entender melhor quais são os motivos pelos quais deve lutar.