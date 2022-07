Santa Leitura retorna à Praça Duque de Caxias em roupagem bilíngue

Projeto de incentivo à leitura conta com passarela de 60 metros de livros, além de contação de histórias em português e inglês (foto: DIVULGAÇÃO)

"De vento em polpa!", é como Estella Cruzmel define a preparação para a nova roupagem do projeto Santa Leitura, que há 12 anos leva literatura infantil para as praças de Belo Horizonte. Nesta edição, a iniciativa retorna à Praça Duque de Caxias, no Bairro Santa Tereza, neste domingo (17/7), das 10h às 12h.





Agora bilíngue, o evento passa a ter contação de histórias em português e em inglês, com o trabalho voluntário do escritor Pierre André e da psicóloga Ana Carolina Araújo, respectivamente. Os dois já integram a equipe do projeto há quase uma década e, assim como Estella, viram alguns pontos de leitura serem fechados em função da pandemia.





Estella diz que, apesar de tudo, manteve a iniciativa funcionando durante o isolamento social, levando livros nas casas das crianças e reforçando o acervo já existente com títulos em inglês trazidos de suas viagens ao exterior.





"Durante a pandemia, não parei, o projeto não parou. Levei os livros para a casa das crianças em forma de sacolas. Sacolas personalizadas com 10 livros cada uma", conta.





O financiamento do projeto é feito pela própria idealizadora. Já há algum tempo sem ser contemplado com editais de fomento à cultura, o Santa Leitura passou a ser subsidiado pelo brechó Mercado das Pulgas Santas. Criado no espaço em que Estella armazena os livros do projeto, o brechó fica em frente à própria Praça Duque de Caxias, na Rua Mármore, 470.





Espaço poesia Além de Belo Horizonte, o Santa Leitura acontece também no Bairro Castanheiras, em Sabará, em parceria com Padre João, do Taquaril, das Obras Sociais São Gabriel, mantendo biblioteca fixa no local. Uma vez ao ano, ela também realiza uma edição do projeto no estado americano da Carolina do Sul, em Myrtle Beach.





Para os adultos que acompanharem as crianças pelos mais de 60 metros da passarela de leitura, o Espaço Poesia reserva títulos de Cecília Meireles, Adélia Prado, Drummond, Fernando Pessoa, Henriqueta Lisboa e muitos outros. Uma forma de cativar e incentivar toda a família através da leitura, principalmente agora durante as férias de julho.





PROJETO SANTA LEITURA

Neste domingo (17/7), das 10h às 12h, na Praça Duque de Caxias, no Bairro Santa Tereza. Gratuito





