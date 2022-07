Cantor e compositor se apresenta na Viva sua Idade, do Festival Meu Vizinho Pardini (foto: Guto Costa/DIVULGAÇÃO)

Um show preparado para relembrar grandes sucessos que marcaram as décadas de 1950, 1960 e 1970. Assim será a apresentação de Erasmo Carlos, neste sábado (16/7), no encerramento da edição Viva sua Idade, do Festival Meu Vizinho Pardini, que acontece na Praça da Assembleia, das 10h às 19h, com programação gratuita.



Com seu mais novo show, "O futuro pertence à… Jovem Guarda", lançado neste ano, o Tremendão faz releituras de canções que foram importantes expoentes do período musical em uma época que marcou a história do Brasil, além de faixas nunca antes gravadas pelo artista.





A programação do festival, que nos últimos dois anos de pandemia teve edições em formato on-line, começa com as Meninas de Sinhá. Com suas saias rodadas e flores nos cabelos prateados – referência da cultura popular mineira –, vão cantar, dançar e relembrar antigas cantigas de roda e cirandas. Ainda pela manhã, a arte circense toma conta da Praça da Assembleia.



A Companhia Circunstância apresenta o espetáculo “Circo de família”. Inspirado no cotidiano das famílias circenses, a peça traz, de forma bem-humorada e cheia de trapalhadas, um show de variedades com o casal de palhaços Tica-tica do Fubá (Dagmar Bedê), Alegria Também (Diogo Dias) e o filhote Pirueta Ravioli (Ravi Dias Bedê), de apenas 4 anos.





E também vai ter samba na praça. No início da tarde, Thiago Delegado convida as “Rainhas do samba”. Junto com as sambistas da terceira idade, Dona Jandira, Dona Eliza e Tia Elza, que integram a Velha Guarda do Samba de Belo Horizonte, vão explorar várias possibilidades do gênero musical.



Na sequência, a banda Soul Much Blues traz um espetáculo que mostra duas vertentes da música negra norte-americana: blues e soul music. O grupo apresenta versões diferentes de músicas conhecidas do público que ficaram famosas nas vozes de Etta James, Koko Taylor, B.B. King, Eric Clapton, Amy Winehouse, Joss Stone, James Brown e Jimi Hendrix.