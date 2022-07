Vermelho, Cláudio Venturini, Magrão, Luiz Carlos Sá, Guarabyra, Flávio Venturini e Eli retornam com o show 'Encontro marcado' (foto: Paulo TY/Divulgação )





Sete amigos se reencontrando no palco do Grande Teatro do Palácio das Artes. Assim é o espetáculo “Encontro marcado”, que acontece nesta sexta-feira (15/7) e sábado (16/7), com os músicos Flávio Venturini, Sá & Guarabyra e do grupo 14 Bis. No repertório, os maiores sucessos e algumas surpresas. O show já chegou a ser apresentado anteriormente em várias capitais brasileiras, mas, desta vez, os artistas prometem novidades.





“A gente acrescentou seis canções neste repertório, sendo duas de cada um. No meu caso, coloquei ‘Princesa’ e ‘Besame’. Sá & Guarabyra, ‘Hoje é dia de rock’, a pedido meu, porque adoro essa música e 'Rock santeiro'. Já o 14 Bis, vai de ‘Bola de meia, bola de gude’ e ‘Bailes da vida’, duas canções de Milton Nascimento”, detalha Flávio. Segundo ele, “Encontro marcado” sempre foi com os sete músicos no palco, mas nestas novas apresentações terão momentos em que apenas um ou outro artista cantarão juntos.





Flávio acredita que essa inovação pode criar ótimos vocais. “Isso é muito bom. Sá & Guarabyra e 14 Bis sempre foram muito bons de vocal. Trabalhei também muito vocal, tanto no 14 Bis quanto no grupo O Terço. Inclusive, tocaremos a clássica ‘Criaturas da noite’ (Flávio Venturini & Luiz Carlos Sá). Para nós, isso tem um significado a mais, pois minha carreira começou ali, no início dos anos 1970.”





O músico ressalta que está disponível no YouTube o DVD do show “Encontro marcado”, gravado há alguns anos. “Acredito que essa apresentação não será gravada, pois o repertório é igual em sua maioria, somente com essas seis músicas novas. Devemos continuar divulgando esse DVD anterior e vendendo também nos shows, pois é um registro muito legal.”





Revelações

Ele acredita que um destaque deste show é o fato de os artistas contarem as histórias das músicas apresentadas. “Isso é brincar um pouco entre as canções, com as histórias que cada uma tem, cada envolvimento, pois as nossas carreiras estão muito entrelaçadas”, afirma Flávio. “Me lembro que, quando fui gravar com o O Terço, na verdade, fui convidado para gravar um disco com o Sá & Guarabyra que era o álbum ‘Nunca’", acrescenta. Esse foi o primeiro trabalho da dupla sem presença de Zé Rodrix (1947-2009). O disco foi lançado oficialmente em 1974, pela EMI/Odeon.





Flávio conta que, na época, Zé Rodrix havia saído do trio e o Guarabyra perguntou a Milton Nascimento se ele conhecia algum tecladista mineiro. Bituca indicou Flávio. “Por isso, costumo dizer que Milton Nascimento é meu padrinho desde começo.”





Segundo o artista, durante o show “Encontro marcado”, o 14 Bis será a banda base musical. “Eles têm o baixo do Magrão, a bateria do Eli, a guitarra do Cláudio e os teclados do Vermelho. Uma das coisas curiosas desse show é que, em certos momentos, o 14 Bis se apresenta com a sua formação original no palco, tocando músicas que são do repertório do grupo, porém com o acréscimo do Sá & Guarabyra. E é muito legal ver a banda na sua formação original.”





Projetos

Flávio ressalta que está com a agenda cheia e um dos seus objetivos agora é gravar o volume 2 do álbum ‘Paisagens sonoras’ (2020). “O primeiro disco não teve participação de outro artista. Agora gostaria que isso acontecesse. Pretendo convidar alguns músicos, cantores, artistas dos quais gosto do trabalho ou me relaciono para participar do disco”, revela Flávio. “A maioria das músicas já está escolhida, estou com um repertório muito legal, já todo preparado. Vai ser um disco muito bacana”, acrescenta.





Flávio conta que teve um encontro recente com Annie Haslam, vocalista e compositora da banda inglesa Renaissance. “Ela esteve aqui no Palácio das Artes, depois fez shows em São Paulo e voltou a BH para gravar uma música que havíamos composto quando ela esteve aqui pela primeira vez. Na época, fizemos uma turnê e compusemos uma canção. Gravamos no estúdio Sonastério, fiz um clipe, está tudo ainda em fase de produção e acho que essa música fará parte deste novo disco”. A canção se chama “Poem of the birds”. “A melodia é minha com letra dela, em inglês. Fiz a gravação junto com o Christiano Caldas (piano) e Marcus Vianna (violino).”





Saudade

Luiz Carlos Sá acredita que os músicos já estavam com saudade de apresentar este show. “Essa retomada é muito boa para todos nós, pois há uma revitalizada, uma troca de ideias. E é sempre bom ver o trabalho do outro, mostrar o nosso. Além do mais, somos amigos há muitos anos, então a coisa corre macia. E nesse show vamos botar as músicas novas também.”





Sá ainda ressalta a importância de ter os sete músicos no shows. “Essa é a formulação que deu certo, que fez a gente ficar empolgado. Nos juntamos pela primeira vez ainda quando o Zé Rodrix estava vivo, quer dizer a primeira edição desse show. Só que cada um se apresentava com a sua banda. Isso originava uma confusão danada e não dava certo, pois mudava a banda, mudava o som e os técnicos ficavam loucos. Aí, nossos produtores perguntaram: ‘Por que vocês não fazem uma banda, afinal todo mundo toca?’. Aí então formamos o 'Encontro marcado.”





Cláudio Venturini explica que, na verdade, esse é o reencontro marcado da turma e dá spoiler. “Nesta apresentação devemos fazer a coisa um pouquinho diferente, Flávio vai cantar uma canção quase solo e devo participar com ele. A dupla Sá & Guarabyra quer fazer algo acústico, somente os dois, e o 14 Bis também deve fazer uma apresentação solo. Mas isso é só uma música para cada um. No geral, é todo mundo junto no palco, o tempo inteiro”, ressalta.





“Quatro irmãos”

Além do “Encontro marcado” com o 14 Bis, Cláudio está na estrada com o show ‘Quatro irmãos’, com Telo Borges, Flávio Venturini e Lô Borges. “Estou fazendo também outros trabalhos com o Telo. É até engraçado, porque as músicas são concomitantes nos quatro shows que são diferentes, só que cada um é um arranjo. Então, às vezes, a gente tem que ficar esperto para não tocar o arranjo de uma música em cima do arranjo de outra.”





“ENCONTRO MARCADO”

Nexta-feira (15/7) e sábado (16/07), às 21h, no Grande Teatro do Palácio das Artes (Avenida Afonso Pena, 1.537 – Centro). Show com Flávio Venturini, Sá & Guarabyra e 14 Bis. Ingressos a partir de R$ 35 (meia-entrada) com vendas pela plataforma Eventim. Informações: 3236-7400