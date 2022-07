'Rei dos Stonks': série que vale a pena ver além dos memes

'Rei dos Stonks' faz sátira sobre fraude real e lavagem de dinheiro no mercado financeiro (foto: Niren Mahajan/Netflix)

Quem nunca se deparou com o meme dos "Stonks" no Twitter, Instagram, Reddit ou Facebook? Aliás, o Facebook não, pois a rede social não é mais cool, segundo Sammy, o sobrinho do protagonista de "Rei dos Stonks", série alemã da Netflix, disponível na plataforma.









Paralelo a isso, Félix tem de lidar com a megalomania egocêntrica de seu chefe, problemas familiares e o interesse amoroso em uma misteriosa filha de um empresário nigeriano. Lado pessoal à parte, tudo fica ainda mais chocante quando se leva em consideração que a série é baseada em fatos.





A CableCash faz referência à Wirecard, termos quase sinônimos em inglês, empresa que esteve no olho do furacão de um esquema de fraude fiscal que colocou em xeque a capacidade dos órgãos de controle alemães e obrigou a proibição das vendas a descoberto no país.





Para os interessados em mercado financeiro, “Rei dos Stonks” é quase uma versão alemã do filme “O lobo de Wall Street”, protagonizado por Leonardo DiCaprio. E para quem busca apenas uma distração no streaming, a série cai como uma luva.

SARCASMO EUROPEU

Dos mesmos criadores de “Como vender drogas online (rápido)” – Philipp Kässbohrer, Matthias Murmann e Jan Bonny –, a produção é boa oportunidade para quem deseja variar um pouco a linguagem das séries anglófonas produzidas nos Estados Unidos ou na Inglaterra. Com muitas vírgulas visuais e um humor sarcástico tipicamente europeu, a série faz referências satíricas ao mundo financeiro e reforça um sentimento europeísta ao incluir personagens franceses e italianos na história, em cenas na Suíça, na Áustria, em Londres e na distante Bangkok. Até mesmo o Fórum Econômico Mundial de Davos ganha versão própria na série, o Fórum Econômico Global, em Genebra.





Com direito a tomadas em inglês, Matthias Brandt e Thomas Schubert estão muito bem em cena com Magnus e Félix, chegando a dar raiva de seus personagens em certo ponto da narrativa. O destaque, entretanto, fica por conta da cantora e atriz Lary, que dá vida à misteriosa Amira/Sheila e mantém em alto nível a dobradinha com Schubert. Além, é claro, da carismática Sascha, a assistente de Félix, vivida por Altine Emini.





SEGUNDA TEMPORADA

Ponto forte da obra é também a sua duração. Com apenas seis episódios de, no máximo, 49 minutos, “Rei dos Stonks” consegue contar a história de forma concisa e divertida sem muita enrolação. Mesmo que a história da Wirecard tenha tido um desfecho em 2020, a série, por sua vez, ainda deixa um gancho final para a possibilidade de uma segunda temporada.