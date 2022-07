Mostra 'Especial férias' exibe sucessos infantis para a meninada

Animação 'Spirit - O corcel indomável' está na programação gratuita (foto: DreamWorks/Divulgação)

A mostra “Especial férias de julho” está em cartaz no Cine Santa Tereza (Rua Estrela do Sul, 89 – Santa Tereza). Filmes de aventura, animação e fantasia serão exibidos de quarta-feira a domingo, sempre às 16h30. As sessões têm entrada gratuita mediante retirada de ingressos no site Disk Ingressos (diskingressos.com.br) ou na bilheteria do cinema. Entre as animações, sucessos nacionais e internacionais, como “Spirit – O corcel indomável” (2002), com sessão na próxima quarta (13/7).