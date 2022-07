Orquestra Mineira de Rock celebra dia do rock na Cidade Junina

Treze artistas da Orquestra Mineira de Rock vão embalar público que for ao Mirante Beagá (foto: ayrá mendes/divulgação)





Neste sábado (9/7), a partir das 14h, o rock n' roll invade a Cidade Junina (Mirante Beagá – Olhos D'Água), numa festa que, depois de dois anos interrompida por causa da pandemia, volta a celebrar o Dia Mundial do Rock em BH. E vai ser em grande estilo: nomes relevantes da música roqueira feita em Minas se apresentam num line up encabeçado pela Orquestra Mineira de Rock, formada por músicos das bandas Cartoon, Cálix e Somba. Juntos, vão apresentar o show “Clássicos do rock", reunindo uma viagem pelo som de bandas como Queen, Yes, Beach Boys e Led Zeppelin, que se misturam a músicas próprias da OMR.