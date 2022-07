Kika Malk e Renan Rodrix lançam 'Sentinelas', que traz participação de Nasi

Com "Sentinelas", Kika Malk e Renan Rodrix dão o pontapé em "Rock n' love com eles", álbum que tem participações de vários nomes do rock nacional, incluindo Nasi, do Ira! (foto: Divulgação)





Embora tenham lançado recentemente o álbum “Capítulo de 2”, Kika Malk e Renan Rodrix mandam para as plataformas digitais, nesta quinta-feira (7/7), o single-clipe “Sentinelas”. A gravação traz a participação de Nasi, vocalista do Ira!, e estará presente no próximo disco da dupla, “Rock n’ love com eles”. O projeto é uma homenagem aos 40 anos do rock brasileiro e terá as participações de 14 nomes do gênero, criado na década de 1950.









A faixa, segundo o músico, é de amor também. “A letra fala quando você luta por um amor e algumas pessoas vão contra, ou seja, tem sempre uma sentinela em espreita para poder atirar, e o amor é mais forte. Por isso, o nome da canção é ‘Sentinelas’. É uma música sobre a resistência do amor, ainda que o mundo vá contra”, explica Renan.





Quanto ao álbum “Rock n’ love com eles”, que será lançado em breve, Renan ressalta que é uma veneração ao rock brazuca. A dupla conseguiu reunir nada menos do que Kiko Zambianchi, Bruno Gouveia (Biquini Cavadão), Nasi (Ira!), Digão (Raimundos), Tico Santa Cruz, Thedy Correia (Nenhum de Nós), Marcelo Hayena (Uns e Outros), Avellar Love (João Penca e seus Miquinhos Amestrados), Beto Bruno (Cachorro Grande), Sérgio Serra (ex-guitarrista do Ultraje a Rigor), Rodrigo Santos (Barão Vermelho) e Podé (ex-Tianastácia).





Segredo

Além deles, participam também do novo disco o cantor gaúcho Mazzeron, o ator e cantor Eriberto Leão e Fernandinho Beatbox. Há ainda a 15ª pessoa, cujo nome a dupla mantém em segredo até que diga “sim” ao convite. Renan compôs e produziu todas as canções do álbum. Na faixa “A sorte virou”, em parceira com Kika, a dupla divide os microfones com Avellar Love, do João Penca. Em “Centauro”, Renan assina a composição com Sérgio Serra.





Já no recém-lançado “Capítulo de 2”, o último single, “A cor dará”, teve a participação especial de Roberto Menescal. O álbum teve também as participações de Ney Matogrosso, Bruno Gouveia e do flautista Derico, que integrava a banda do “Programa do Jô”. “O disco está indo muito bem. Juntando o YouTube e plataforma digital, esse trabalho está com mais de 2 milhões de visualizações”, orgulha-se Renan.





Ele revela que, assim como o nome diz, “Rock n’ love com eles”, será um álbum de rock e que já está gravado. “Como o rock brasileiro está celebrando 40 anos, eu e Kika, que somos apaixonados pelo rock nacional, decidimos lançar um disco do gênero”.





Renan explica por que “Sentinela”, gravada por Nasi, é a primeira faixa a ser lançada. “Ficou pronta logo de cara e foi uma das músicas do disco que compus especificamente para ele (Nasi), pensando na participação dele. Geralmente, quando os convidados davam o sim, eu mandava o que já tinha pronto. Mas para o Nasi e o Thedy Correia resolvi fazer canções em separado.”





Parcerias

O disco foi todo produzido por Renan, mas o artista também ressalta a parceria com Kika. “Assino todas as faixas, mas tem uma que divido com a Kika, que é 'A sorte virou', cantada pelo Avelar Love. Na verdade, ela fez a composição quase toda. Queria uma música que não fosse convencional, porque o João Penca não é uma banda convencional. Eles são muito diferentes, na vibe deles e têm uma coisa deles que ninguém tem igual. Aí, fiquei sem saber o que fazer e a Kika veio com a música praticamente pronta. Somente acrescentei uma parte melódica e um pedacinho de letra.”





“Centauro”, com Sérgio Serra, seguiu o mesmo tom. “Ele me mandou a letra e fiz a melodia. É bom lembrar que todas as faixas continuam sendo de amor, ainda que tenha rock pesado, rock balada, pop ou rock, ou uma brincadeira como a do Avelar Love. Mas são faixas de amor e todas terão clipes”, garante o músico.





“SENTINELAS”

Single-clipe da dupla Kika Malk e Renan Rodrix. Participação de Nasi, vocalista do Ira! Disponível nas plataformas digitais