Funk de BH: 'Baile no Morro' viraliza e chega ao Top 50 em duas semanas

Mc Vitin da Igrejinha e Mc Tairon estouraram com hit e chegaram ao Top 50 do Spotify Brasil em duas semanas (foto: Redes Sociais/Divulgação)

Os MCs Tairon e Vitin da Igrejinha e o Dj Win viralizaram com o hit “Baile no Morro”, antes mesmo do lançamento oficial da música, em um vídeo em que eles aparecem cantando com amigos. O funk chegou ao Top 50 do Spotify Brasil em duas semanas.



O vídeo foi publicado no dia 27 de maio, como prévia para o lançamento da canção.

Quando a música finalmente saiu, em 16 de junho, já estava estourada nas redes sociais, com trends e dancinhas do TikTok.A prática de lançar prévias antes do lançamento oficial vem sendo usada por muitos artistas, principalmente no TikTok, Por conta da possibilidade de viralizar com as dancinhas.O rapper L7 Lennon "bombou" com “Ai Preto”, antes mesmo do lançamento, pela coreografia criada e divulgada.

Mc Tairon já tinha soltado “Kikando e me olhando” com participação de Mc Braz em março de 2022, que atingiu 40 milhões de visualizações no YouTube e está em 19º lugar no Spotify Brasil.

Mineiros marcam presença no streaming musical

“Gostosinho tu cai”, de Mc Pepeu, e “Simplesmente Ela” e “O poder dessa garota”, de Mc Gabizin, são outros hits que viralizaram e ocupam o Top 50 de músicas brasileiras do Spotify.

Desde o ano passado, nomes como Mc Anjim, Mc Rick e Mc Zaquim produzem hits com batidas e "modus operandi" de uma mistura de beats e sons, deixando a melodia ainda mais envolvente.

*Estagiárias sob supervisão do subeditor Thiago Prata