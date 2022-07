História da Serra do Curral é tema de debate on-line

Serra do Curral é um dos cartões-postais mais famosos de BH (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A press)

A 11ª edição do projeto Expedições do Patrimônio, que acontece nesta terça-feira (5/7), das 14h às 17h30, tem como tema "Serra do Curral: Patrimônio cultural de Belo Horizonte". O encontro propõe a reflexão sobre a importância deste bem cultural para a ocupação, povoamento e desenvolvimento da região que, mais tarde, tornou-se a capital do estado.





A Serra do Curral foi reconhecida como Patrimônio Cultural dd BH em 1991. O projeto vai discutir a necessidade de tratar a Serra em sua integralidade geomorfológica, o que requer a conjugação de esforços com os municípios fronteiriços, visando à gestão integrada desse monumento natural que abriga um importante corredor ecológico.



O encontro, conduzido pelo historiador Marco Antônio Silva e pela professora Arminda Aparecida de Oliveira, terá como convidado o biólogo Sérgio Augusto Domingues, presidente da Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica. A proposta do Expedições do Patrimônio é permitir que, a cada edição, os participantes possam aprofundar o conhecimento e vivência dos bens materiais e imateriais do Patrimônio Cultural de Belo Horizonte.