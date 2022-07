Jean Belmonte usa a geometria para 'perpetuar' as páginas de jornal

Geometria confere perenidade às páginas de jornal, descartáveis por natureza (foto: Jean Belmonte/divulgação )





Um desafio ao espaço e ao tempo. Essa é a proposta do artista plástico Jean Belmonte nos 33 trabalhos que apresenta a partir desta terça-feira (5/7) na Galeria de Arte do Minas 2, em Belo Horizonte. A mostra ficará em cartaz até 5 de agosto.





Novo olhar sobre a fragilidade

Belmonte acredita que a racionalidade da geometria confere perenidade à fragilidade do jornal. O artista destaca o magnetismo que esse meio de comunicação ainda mantém.





Diagramação de jornal ganha novas leituras em %u201CInserções no tempo%u201D (foto: Jean Belmonte/divulgação ) “Ainda peguei a época em que jornal era, basicamente, a maior forma de comunicação do país. As pessoas precisavam do jornal impresso para se informar. Ele é o fio condutor do trabalho por essa importância”, diz, observando que se trata de “matéria efêmera, quase translúcida, delicada e frágil”.





A geometria, “linguagem muito racional”, permite um contraste que ele considera metafórico.





“Ela tem o poder de trazer mais vida e durabilidade a esse material. Se você for ver, a diagramação de um jornal é geométrica. Ele é dividido em partes, retângulos, tudo milimetricamente encaixado.”





Para ele, outro desafio está em quebrar o circuito espaço-tempo imposto pelo ritmo de vida atual. Jornais e livros, aliás, são quase “sobreviventes” na era digital.





“A arte tem o poder de levar as pessoas a lugares que a gente nem imagina. A exposição tem o papel de refletir e fazer com que se pense em coisas diferentes, de fazer com que o mundo caótico e apressado seja deslocado e possamos nos inserir dentro de outras experiências”, afirma o artista plástico.





Na sexta-feira (8/7), às 18h, vídeo da visita virtual à exposição “Inserções no tempo” será exibido no canal do Minas Tênis Clube no YouTube.





“INSERÇÕES NO TEMPO”

Exposição de Jean Belmonte. Galeria de Arte do Minas 2. Avenida dos Bandeirantes, 2.323, Serra. De segunda a sexta-feira, das 6h às 22h; sábado, das 6h às 20h; domingo e feriado, das 6h às 19h. Até 5 de agosto. Entrada franca





