DubDogz serão primeiros brasileiros a se apresentar no metaverso

A dupla de DJ está muito feliz em explorar o metaverso: 'animação' (foto: Reprodução DubDogz)

O projeto foi uma parceria com a Startup Dux, fundada em Juiz de Fora, na Zona da Mata. Seguindo o estilo de outras apresentações no metaverso, como a do rapper Snoop Dogg, o cenário foi pool-party, com um mega-telão, piscina e praia para os fãs curtirem as músicas dos DJs.

"Tivemos a ideia de criarmos um festival de música e arte dentro do Metaverso, uma espécie de Coachella, com o tema dubdogz e um espaço com NFTs amostra", contaram os irmãos Marcos e Lucas.

A área da atração, que tem o nome de "land", também conta com caça ao tesouro, batalhas de espada e minijogos. O show conta com "easter eggs" do que está por vir na carreira da dupla, como um videoclipe gravado no cenário virtual.





O projeto estreia em outubro, mas o que não falta é animação. Em entrevista ao Estado de Minas, os irmãos contam que a reposta do público está sendo positiva. "Sem dúvidas o carinho de todos é a nossa maior conquista. Queremos cada vez mais estarmos dentro da vida de cada um, fazendo que se sintam parte integrante do projeto, levar nossa música para todos os cantos do mundo, sem perder nossa identidade, e essência", conta a dupla que já tem mais de 10 anos de carreira.

Como funciona:

O projeto é um terreno dentro da The Sandbox que conta com atividades no metaverso: jogos, batalhas e os shows da dupla DubDogz. Conforme a Dux, as datas para os shows e o lançamento da land terão um aviso prévio na página inicial da The Sandbox e o usuário deve adquirir o Pass, como um "ingresso" e logar a partir de seu computador.





Assim é só selecionar o terreno do Dubdogz e curtir o show quando a hora chegar. "É tudo bastante simples e intuitivo", pontua.





"Os shows terão um calendário, muito parecido com o 'mundo real' e serão avisados com antecedência para que os usuários possam entrar no terreno e participar da experiência e interagir com os Dubdogz no ambiente digital", explica a Dux.





A área das performances continuará aberta, mesmo quando não tiver shows. Os visitantes terão outros acessos às outras atividades da área, como os jogos e batalhas.

Desenvolvimento

A Dux planeja lançar vídeos contando o passo-a-passo de cada etapa do projeto até a finalização dos shows. No momento, a área de "Coachella tema dubdogz" ainda está em desenvolvimento. Algumas partes já estão prontas, como o primeiro andar, que é o local do show.

"Ainda estamos inserindo diversos elementos gameficados, além da produção de assets importantes para o marketplace da plataforma como avatares, objetos, vestimentas entre outros".





O próximo passo, segundo a startup, é finalizar a produção da área com todos os elementos. A arquitetura do espaço está sendo planejada em parceria com o estúdio Shift.

Os irmãos trabalham com música há 10 anos e, agora, exploram o digital (foto: Divulgação Dubdogz)



União no digital

Os irmãos contam que o projeto surgiu em um encontro com um dos fundadores da Dux, que é amigo de infância da dupla. "Contamos nossa vontade de colocar o Dubdogz no metaverso e ele topou na hora".





O desejo principal dos DJs é levar a música para o maior número de pessoas possíveis. "Queremos que um fã dos Estados Unidos e um fã brasileiro assistam a um show do Dubdogz simultaneamente e interagem entre si". Por isso, o metaverso se torna a ferramenta perfeita para explorar as infinitas possibilidades dentro do mundo virtual.





Para eles, o metaverso já é o presente. Apesar de ser uma realidade diferente para a maioria das pessoas, eles acreditam que é tempo para se acostumarem à "novidade". "Quando a internet e redes sociais começaram, era tudo novidade também. Shows virtuais e tele conferências já acontecem diariamente", pontuam os irmãos.





Já a Dux completa o desejo de unir o humano ao digital. "Nossa intenção com esse projeto é não só trazer grandes marcas e artistas para o metaverso, mas também trazer pessoas, e sabemos que esse trabalho requer uma educação do público uma vez que a Web3 ainda não é algo mainstream", explica a Startup.

Início de um sonho: deu tudo certo

Fundada em Juiz de Fora, no Triângulo Mineiro, em 2021, a startup Dux tem o foco no mundo digital e sempre procura inovações. Com o investimento de grandes empresas em artistas no metaverso, como Roblox e Lil Nas X e Anitta e Fortnite, a empresa começou a planejar um projeto para se destacar nesta área.





Depois de escolher a Sandbox como a plataforma de metaverso descentralizada, faltava pensar em qual artista seria ideal para este sonho. "Foi então que os Dubdogz chegaram até a gente demonstrando interesse em entrar no Metaverso, foi uma excelente coincidência uma vez que para nós eles seriam os artistas ideais, pela relevância no cenário e pela amplitude do público que atingem. Além disso, ajudava o fato de termos uma relação pessoal com eles de longa data", conta.





