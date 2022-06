Mineira Joice Terra grava a sua linha da vida no disco 'De (Vagar)'

Joice Terra se formou em engenharia ambiental e tentou fugir da música, mas não conseguiu (foto: Ramos Fotografia/divulgação)







A cantora, compositora, pesquisadora e professora de música Joice Terra acaba de lançar o disco “De (Vagar)”, com nove faixas, disponível nas plataformas digitais.



Há 15 anos na estrada, ela conta que o novo trabalho tem significado especial. “É o meu primeiro álbum autoral. Ser compositora veio para mim recentemente, em comparação ao tempo de carreira que tenho. Minha ideia era que ele trouxesse canções reflexivas e coisas de Minas Gerais, porque sou de São Lourenço”, afirma.

CORRERIA

As canções vão na contramão da correria estressante que o mundo impõe – Joice assina sozinha seis das nove faixas. “É para andarmos com menos pressa nesta sociedade louca. A ideia, na verdade, é que o álbum fosse uma linha da vida.”

A seguir vêm “Leveza” e “Menino”. “Nelas, falo da minha essência. Fiz as duas para minha mãe e meu pai. Vim de família humilde, e essa coisa da arte faz com que a gente transite em diversos ambientes. Fui a primeira da família a cursar universidade. Hoje, tenho oportunidade de ter uma vida muito melhor da que eles tiveram.”

Entre os parceiros de Joice está Peter Mesquita, produtor musical do álbum e coautor de “Leveza”.

“Eu estava em Campo Grande e ele em São Paulo. A canção era uma ideia que Peter havia iniciado com uma artista norueguesa. Ele me mandou o instrumental, fiz a melodia e a letra. Essa canção me fortaleceu como compositora, me deu mais confiança”, ela conta.

Nas faixas “Pequena” e “Menino”, Joice fala de onde veio. A irmã, Pamela Cham, participa da primeira. Já “Lonjura” conta uma história de amor à distância.

O álbum aposta na diversidade de gêneros musicais. Contrabaixista, Peter Mesquita trouxe boi, batuque e coco para a sonoridade. Já a faixa “Muda a dança” dialoga com o pop e elementos eletrônicos.



“Sou um pouco purista em relação a som. A canção traz algumas coisas mais eletrônicas, mas bem pouco, só lembrando mesmo, porque sou focada na mensagem”, diz Joice.

A faixa-título “De (Vagar)” é mineira, melódica e harmonicamente. Até o tradicional trem de ferro faz parte da letra. “Isso com relação ao trem da vida. É uma canção que me transporta para Minas. Gravei o álbum em São Paulo, mas o violeiro Gustavo Costa veio de Minas”, conta Joice. Costa tocou viola caipira. “Acalma o tempo”, que fecha o repertório, fala de coragem.

ENGENHEIRA

Joice Terra já lançou cinco singles e um EP. Formada em engenharia ambiental, essa mineira radicada em São Paulo até tentou – mas não conseguiu – escapar de sua vocação artística.

“Entrei para universidade querendo fugir da música. Quando cheguei lá, uma das primeiras coisas que fiz foi entrar num curso de extensão, onde conheci o compositor, arranjador, pesquisador, professor e violeiro Ivan Vilela. Ele tem profundo conhecimento sobre as músicas mineira e caipira. Ivan me ensinou muito. Comecei a criar um amor absurdo pela música brasileira”, conta.

Educadora, a cantora e compositora participou de várias ONGs e projetos de ensino desenvolvidos por universidades e instituições culturais.





