Artista vai se apresentar na Autêntica e terá companhia de outros músicos no palco (foto: Lina Mintz/Divulgação)

Poeta, cantora e compositora do interior da Bahia, agora radicada em Belo Horizonte, Coral faz, n'Autêntica (Rua Álvares Maciel, 312 - Santa Efigênia), seu primeiro show com banda, neste sábado (11/6), a partir das 23h30. Ela vai apresentar repertório do seu próximo lançamento, o EP "Os loucos anos XX", que tem apoio da Natura Musical.A artista despontou na cena musical independente durante a pandemia com suas participações em festivais e lives, que ainda acontecem nas redes sociais da cantora ( @aocoral ).