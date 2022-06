Leoni, ex-Kid Abelha, critica a criminalização da cultura e dos artistas

(foto: JP Sofranz/divulgação )

Leoni faz nesta sexta-feira (10/6), em BH, o último show de sua “Tour sucessos”, acompanhado do grupo Outro Futuro. O repertório traz hits do ex-integrante do Kid Abelha e canções que marcaram o rock nacional nos anos 1980.





O artista carioca retoma agora o contato com o público. Ele conta que não conseguiu compor no primeiro ano de pandemia e só voltou à rotina em 2021.





“A música me salvou, de uns tempos pra cá, do sentimento de perplexidade, tristeza, luto e de impotência, até mesmo diante de toda a situação do país”, revela.





Leoni acusa o governo brasileiro, com apoio de parte da sociedade, de sucatear a arte. “Essa coisa de a extrema-direita criminalizar a cultura e os artistas é um fator de agravamento da situação”, diz, reclamando da visão utilitarista do setor.





“(Dizem que) Não se pode gastar dinheiro com cultura, apenas com saúde e educação. Saúde e educação são muito importantes, mas o acesso à produção cultural tem se tornado extremamente elitizado”, adverte.





Para Leoni, o recente escândalo envolvendo cachês milionários de sertanejos bancados por prefeituras de pequenas cidades pode dificultar a realização de apresentações públicas.





“Quando prefeituras contratam shows, a imensa maioria pagando cachês normais aos artistas, elas diminuem o fosso social entre as pessoas que podem e as que não podem ter acesso a essas produções”, observa.





O show desta noite será focado “nos hits que todo mundo sempre canta”, adianta. Mas há novidades também, como o single “Defesa da alegria”, lançado em maio. Trata-se da versão musical de Leoni para o poema do uruguaio Mario Benedetti.





As conhecidas “Garotos II”, “Só pro meu prazer”, “Exagerado” e “Por que não eu?”, expoentes do rock oitentista, ressurgem ao lado de “Como nossos pais”, de Belchior, “Quase sem querer”, da Legião Urbana, “Quase um segundo”, dos Paralamas do Sucesso, e “Sua estupidez”, de Roberto e Erasmo Carlos.





No Palácio das Artes, Leoni vai se apresentar ao lado do filho, Antonio Leoni (guitarra), e da banda formada por Lourenço Monteiro (bateria), Gustavo Corsi (guitarra) e a jovem baixista Carol Mathias.





O show marca a estreia de Antonio em BH. “Quando era adolescente, um dos discos que eu mais ouvia era o ‘Clube da Esquina’. Nunca pensei em fazer algo parecido porque tocava mal. Acabei indo pro rock and roll porque me achava incapaz”, revela Leoni.





LEONI

Encerramento da “Tour sucessos”. Nesta sexta-feira (10/6), às 21h, no Palácio das Artes. Avenida Afonso Pena, 1.537, Centro de BH. Plateia 1: R$ 240 (inteira) e R$ 120 (meia-entrada). Plateia 2: R$ 220 (inteira) e R$ 110 (meia-entrada). Plateia superior: R$ 180 (inteira) e R$ 90 (meia-entrada). Informações no site do Palácio das Artes