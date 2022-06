Drauzio Varela participa de live sobre seu novo livro nesta quinta

Referência no país, Drauzio Varela se dedica a cuidar da saúde de presidiários em São Paulo (foto: DIVULGAÇÃO)

Drauzio Varella é o convidado do Sempre um Papo Itabira desta quinta-feira (9/6), às 19h, em formato virtual, com transmissão pelas redes sociais do projeto. No encontro, o médico e escritor fala sobre seu mais recente livro, “O exercício da incerteza: Memórias”.Publicada em maio deste ano pela Companhia das Letras, a obra é um retrato íntimo e honesto dos mais de 50 anos de carreira de Drauzio. Ele narra episódios de sua vida, conduzidos pelo fio da medicina. Por exemplo, momentos críticos como a pandemia do HIV e a epidemia de tuberculose nos presídios onde atendia voluntariamente.