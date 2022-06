Série 'Todas as cores do Brasil' reúne histórias de atletas LGBTQIA+

Vários entrevistados revelam como fazem para vencer a homofobia e o preconceito no meio esportivo. Com exibição às terças-feiras, a série mostra como os atletas se fortalecem individualmente a partir da troca de experiências em grupo.



COLETIVIDADE

No primeiro episódio, remadores de canoa havaiana se reúnem na Urca, no Rio de Janeiro. “Na infância, minha relação com o esporte foi de treinar minha masculinidade... Minha mãe falava que era para aprender a enfrentar o mundo e a me defender, porque ela sabia que seria difícil se eu fosse muito delicado. Isso me fez entender o esporte como um lugar de competitividade, um lugar masculino, de ter que vencer e ganhar. Hoje, sei que não é isso. O esporte é um espaço de coletividade”, diz Vida, atleta amador de remo.

A série apresenta o grupo Corre Teresa, de Santa Teresa, também no Rio, que abraça a diversidade. “No Recife, participo de vários grupos de pessoas que gostam de praticar esportes, mas acabam sendo excluídos por serem gays ou negros. E este grupo aqui acolhe os atletas LGTBQIA ”, declara Deivison de Lima.