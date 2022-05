Programação cultural aquece turismo em Ouro Preto neste final de semana

As atrações culturais do final de semana aqueceram o turismo na cidade histórica de Ouro Preto (foto: Divulgação/ arquivo pessoal)





As atrações culturais do fim de semana aqueceram o turismo na cidade histórica de Ouro Preto. Famosa por ter o maior conjunto de arquitetura barroca do Brasil, Ouro Preto proporcionou aos turistas o Primeiro Encontro de Zé Pereiras, na Praça Tiradentes e a segunda edição do Festival de Popularização do Teatro de Ouro Preto, na Casa da Ópera de Vila Rica, hoje Teatro Municipal de Ouro Preto.

“Há 22 anos não viajamos juntos e era uma vontade de nossa família fazermos essa viagem a Ouro Preto, aproveitamos o feriado em nossa cidade e viemos. Queríamos tomar a cachaça mineira, comer a famosa comida e quando nos deparamos com o cortejo de jazz em frente ao teatro, vimos que chegamos na hora certa”.

A família de gaúchos aproveitaram o feriado pata curtir as atrações culturais de Ouro Preto (foto: Divulgação/ arquivo pessoal)

Quem também se encantou foi Luciana Lelis que na companhia da amiga, Edna Rodrigues, vieram do Rio de Janeiro para passar o final de semana na cidade histórica. A funcionária pública conta que ao chegarem no hotel onde ficaram hospedadas viram no mural um cartaz do festival de teatro e correram para fila para garantir o ingresso.

“Estive em Ouro Preto há seis anos e não consegui conhecer a Casa da Ópera, quando soubemos que as peças com artistas de Belo Horizonte iriam ser apresentadas lá, logo incluímos no nosso roteiro”.

As cariocas Luciana Lelis e Edna Rodrigues correram para fila para garantir o ingresso, que era gratuito (foto: Divulgação/ arquivo pessoal)

Para o gestor cultural, Gilson Fernandes, por ser Patrimônio Cultural Mundial, Ouro Preto é uma cidade importante para a cultura e o turismo de Minas Gerais e todo o país. O produtor do festival de teatro conta que as sete atrações escolhidas para a edição de 2022 passaram por uma seleção de 381 propostas teatrais vindas de diversos estados.

“Isso demonstra o quanto Ouro Preto desponta no cenário nacional, os artistas reconhecem a importância de terem no currículo uma apresentação na Casa da Ópera”.

Mais do que o fomento à arte, Fernandes observa que eventos desse porte são importantíssimos para o desenvolvimento local, pois envolvem toda a cadeia do trade turístico, desde a padaria ao hotel, realizando a inserção financeira vinda de outros locais para a cidade.

Setor comemora

A empresária do setor de turismo, Poliana de Oliveira, comemora a lotação em 100% da pousada que administra. Ela observa que eventos culturais atraem os turistas em busca de novas experiências em Ouro Preto e dá um fôlego no negócio, após a fase mais restritiva da pandemia da COVID-19 e das fortes chuvas de janeiro.

“Nesse final de semana vi o povo da cidade mais feliz, vi os turista mais felizes. Estamos todos sendo favorecidos com a programação cultural da cidade. Estamos estimulados a atender mais e melhor os turistas que escolhem Ouro Preto como destino de lazer”.

A comida mineira, os caldos e o tradicional quentão foram as apostas da empresária, Mislane Sebastião, que aproveitou o clima de inverno para aquecer os turistas que frequentaram o restaurante dela. Sebastião acredita que as atividades culturais no final de semana foram as responsáveis por ter a casa cheia durantes todos os dias.

"O setor cultural atrai o turista e vice-versa e acaba que com a grande demanda desde a inauguração do restaurante, estou ampliando o quadro de funcionários com contratações recentes de moradores da cidade".

A empresária apostou no quentão para aquecer os turistas que vão a Ouro Preto (foto: Divulgação/ arquivo pessoal)

Encontro de Zé Pereiras

A praça Tiradentes foi cenário para o Primeiro Encontro de Zé Pereiras que reuniu nesse sábado (28/05), os grupos Zé Pereira dos Lacaios, Zé Bastião do Morro São Sebastião e Zé Pereira do Padre Faria - de Ouro Preto – e os grupos Zé Pereira de Ipiranga, Zé Pereira de Mar de Espanha e Zé Pereira de Rio Novo, cidades da Zona da Mata.

Cirlene Amaral foi a Ouro Preto com o marido e a filha para trazer o grupo Zé Pereira de Mar de Espanha. Ela conta que aproveitou o trabalho de motorista do marido para conhecer a cidade histórica.

“Estamos encantados com tanta cultura nessa cidade e somos prova de que ela gera renda e atrai o turismo, unimos o útil ao agradável”.

Membro da velha guarda do Zé Pereira Club dos Lacaios, a historiadora Deulinda Alice dos Santos, de 73 anos, cresceu vendo o avô participar da agremiação carnavalesca mais antiga do Brasil em atividade.

Ela considera que a iniciativa da nova geração vai de encontro com a preservação do patrimônio imaterial e a apresentação na praça Tiradentes viabiliza o reconhecimento da população de que ela também faz parte da tradição. Nesse sentido, a professora acredita que presença do turista ajuda a preservar o patrimônio vivo.





“Todas essas datas culturais fazem com que o turista retorne à nossa Ouro Preto. As cidades históricas têm um arcabouço de atrativos como a arquitetura, a gastronomia e o meio ambiente, com os parques ecológicos. Tudo isso faz com que as pessoas se desloquem para sentir e vivenciar o diferencial naquela cidade”.

A praça Tiradentes foi cenário para o Primeiro Encontro de Zé Pereiras que reuniu nesse sábado seis grupos que mantém viva a tradição (foto: Divulgação/ arquivo pessoal)

Lazer pra quem é de casa

O idealizador do Festival de Popularização do Teatro de Ouro Preto, Leandro Borba, diz que apesar dessa grande importância mundial que Ouro Preto tem para o cenário cultural e turístico no Brasil, muitos moradores da cidade ainda não frequentam o teatro municipal.

“A programação cultural não chega até eles, por motivos variados, como falta de informação, dificuldade de transporte, preço de ingresso, entre outros. O nosso objetivo nesse final de semana foi de popularizar a Casa da Ópera trazendo esse público, e para isso escolhemos as comédias”.

A ouro-pretana Mônica Cristiano Cardoso, disse que só saiu de casa na sexta-feira (27/5) porque acredita que a arte é necessária para a humanidade e queria quebrar o jejum de dois anos sem teatro na cidade.

“Para ver o teatro a gente vai com frio, com chuva, a arte sempre esquenta os corações e estamos precisando da cultura para sentirmos que Ouro Preto voltou à vida”.