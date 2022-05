Wesley Cardoso apresenta a peça 'Baquaqua" no Marília, neste fim de semana

''Não é um tema fácil de se tratar. É espinhoso, é triste e é atual'', diz o ator Wesley Cardozo (foto: Fernanda Dias/divulgação)

Muitos foram os negros africanos que cruzaram o Atlântico em direção ao Brasil na condição de escravos, mas raras foram as vozes que conseguiram traduzir os horrores da escravidão. Mahommah Gardo Baquaqua é uma exceção.





Amparado na autobiografia “An interesting narrative – Biography of Mahommah G. Baquaqua”, de Mahommah G. Baquaqua, Rogério Athayde desenvolveu a dramaturgia do espetáculo “Baquaqua”, com apresentações neste sábado (28/5), às 20h, e domingo (29/5), às 19h, no Teatro Marília (Avenida Professor Alfredo Balena, 586 – Santa Efigênia).Dirigida por Aramis David Correia, a montagem traz o ator Wesley Cardozo no papel de Baquaqua e narra a história de vida do homem que foi traficado da África para o Brasil no século 19.“Não é um tema fácil de se tratar. É espinhoso, é triste e é atual, pois seus reflexos ainda estão aqui hoje. Não nos livramos da escravidão; ela permanece no cotidiano de vários ‘Baquaquas’ invisibilizados da nossa sociedade”, resume Wesley, também diretor de produção do projeto.Nativo da região ocidental da África, Baquaqua escreveu aquela que até hoje é considerada a única autobiografia de um ex-escravizado que viveu no Brasil. Ingressos custam R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia-entrada). Informações: (31) 3277-6319.