Sucessos como "Me espera", "Aquela dos 30" e "Pra me refazer" farão parte do repertório da artista

A tão aguardada volta aos palcos da cantora Sandy já tem data de estreia, com agenda desenhada para contemplar diversas regiões do país a partir de 5 de agosto, com apresentação em Jaguariúna, interior paulista. “Neste momento, estou debruçada em um novo projeto que pretendo lançar pertinho da turnê. Tudo está sendo produzido com muito carinho. Afinal, meus fãs merecem toda dedicação e capricho pra esSe nosso reencontro ao vivo", declarou a artista. Ela está longe dos palcos desde 2019, quando apresentou ao lado do irmão, Junior Lima, a turnê comemorativa "Nossa história".





Belo Horizonte receberá o show em 28 de outubro, no Expominas. As vendas de ingressos para os primeiros shows começam em 1º de junho. Novas datas e praças serão sempre anunciadas pelos canais oficiais da artista no www.sandyoficial.com.br.



"Estou trabalhando no repertório do show e cuidando de todos os detalhes pessoalmente. O que posso garantir e adiantar é que vamos cantar muito juntos. Não vejo a hora!", completou a compositora e cantora dos sucessos "Me espera", "Aquela dos 30", "Pra me refazer", "Respirar","Eu só preciso ser" e "Pés cansados".