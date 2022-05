Julieta González, nova curadora de Inhotim, faz palestra no Museu da Moda

Julieta González destaca projeto dedicado a Abdias do Nascimento em cartaz no Inhotim (foto: Inhotim/divulgação)



Recém-chegada a Minas Gerais e ainda se ambientando à vida cultural do estado, a nova curadora do Instituto Inhotim, Julieta González, faz palestra nesta segunda-feira (23/5), no Museu da Moda (Mumo), a convite do projeto Bolsa Pampulha.









Julieta afirma que não há como desenvolver um trabalho no Inhotim pensando no Tate e no Masp. Cada museu tem suas particularidades, ressalta.





De acordo com ela, Inhotim aposta em quatro atos ligados à obra de Abdias do Nascimento e ao Instituto de Pesquisas e Estudos Afro-brasileiros (Ipeafro).





O primeiro ato, inaugurado em dezembro do ano passado, traz o acervo do artista. O segundo, ainda em montagem, aborda a inquietude que levou Abdias a fundar o Teatro Experimental do Negro, em 1944, a partir de um episódio de blackface vivenciado em Lima, no Peru. A inauguração está prevista para o próximo sábado (28/5).





O projeto reúne pinturas de Abdias e obras dos artistas plásticos Anna Bella Geiger, Heitor dos Prazeres, Iara Rosa, José Heitor da Silva, Sebastião Januário, Octávio Araújo e Yêdamaria.





A partir de sábado, o Instituto Inhotim também vai expor os trabalhos “Looking for Langston”, de Isaac Julien, na Galeria Fonte; “Enamorados”, de Laura Belém, no lago entre as galerias Mata e True Rouge; e “Birutas”, instalação de Arjan Martins que ficará entre a galeria com trabalhos de Marilá Dardot e “Piscina”, obra de Jorge Macchi.

BARREIRO

Idealizado pelo Museu de Arte da Pampulha (MAP), o Bolsa Pampulha propõe, este ano, um recorte territorial com o objetivo de contemplar artistas da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Os selecionados realizam residência no Viaduto das Artes, no Barreiro. O projeto inclui palestras, mesas-redondas e encontros com artistas.





Dezesseis autores e coletivos participam da atual edição do Bolsa Pampulha: Artes Sapas, Comum, Cozinha Comum, Dalila Coelho, Froiid, Hortência Abreu, Ing Lee, Ítalo Almeida, Joseane Jorge, Luana Vitra, Lucas Emanuel, Marcelo Venzon, Marcus Deusdedit, Mateus Moreira Santos, Pedro Neves e ciber_org..





* Estagiário sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria

JULIETA GONZÁLEZ

A palestra da nova curadora de Inhotim está marcada para as 19h desta segunda-feira, no Museu da Moda (Mumo), que fica na Rua da Bahia, 1.149, Centro. Entrada franca. Distribuição de ingressos a partir das 18h30. Promoção do projeto Diálogos Museu de Arte da Pampulha