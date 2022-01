Inhotim lança podcast para estimular novas "viagens" por seu acervo

Bárbara Colen, apresentadora do podcast, diz que programa oferece nova percepção sobre Inhotim (foto: Thiago Pacheco/divulgação )

Prepare-se para ver as belezas do Inhotim como você nunca viu antes. Melhor: prepare-se para ouvir Inhotim. Estreia nesta quinta-feira (27/1) o Inhotim Podcast, realizado pelo instituto de arte contemporânea em parceria com a Rádio Novelo, produtora de Praia dos Ossos e Foro de Teresina, podcasts de sucesso. A mineira Bárbara Colen, atriz do filme "Bacurau" e da novela "Quanto mais vida, melhor!" (Globo), é a apresentadora.





Às quintas-feiras, o ouvinte será conduzido pelos acervos botânico e artístico de Inhotim. Seis episódios vão abordar os temas “tempo”, “horizontes”, “deslocamentos”, “realidades”, “sinestesia” e “chão”. O Jardim Botânico é o ponto de partida.

(foto: Rennan Otto/divulgação) "Como atores, temos de nos explorar em vários âmbitos. Quando fui para a TV, já estava com o desejo de expandir minha comunicação direta com o público, com número cada vez maior de pessoas. A rádio está aí para isso" Bárbara Colen, atriz



SEM FRONTEIRAS

“Tentamos trazer a essência de Inhotim para o podcast de forma que o instituto se relacione com o mundo além dos limites do parque”, afirma Lorena Vicini, gerente de comunicação do Inhotim, que coordena o projeto.





Bárbara Colen estreia como apresentadora e diz que o projeto realiza sua antiga vontade de trabalhar com a voz.





“Como atores, temos de nos explorar em vários âmbitos. Quando fui para a TV, já estava com o desejo de expandir minha comunicação direta com o público, com número cada vez maior de pessoas. A rádio está aí para isso, é uma nova forma de nos colocarmos no mundo”, afirma.





A fruição das artes visuais não se limita aos olhos, comenta Bárbara. “Inhotim permite um tipo de contato com a arte que não é só a visão”, observa, elogiando “o lugar de visitação aberto, sem formalismos, que trabalha para levar lá para dentro as crianças das escolas”.





Lorena Vicini destaca a amplitude de percepção proporcionada pelo espaço de arte contemporânea mineiro. “Fomos entendendo que, mais do que experiência visual, o Inhotim é uma experiência de corpo”, observa. “Quando estamos lá, sentimos o cheiro das plantas e da terra molhada, as texturas das folhas esbarrando em nossos braços. São muitos os estímulos sensoriais para além do visual.”





O podcast também se volta para essa experiência. A trilha sonora dos episódios tem ruídos de passos na grama, canto de pássaros e água corrente. Também há depoimentos de artistas, funcionários e especialistas em ciência e ecologia.





O primeiro episódio, “Tempo”, discute temporalidades além daquelas marcadas pelo relógio. A relação dos africanos com o tempo, por exemplo, é abordada pelo artista Ayrson Heráclito. Já o físico Marcelo Gleiser fala sobre os conceitos de relatividade e viagens temporais. A bióloga Sabrina Carmo, coordenadora do Jardim Botânico de Inhotim, usa o tamboril, árvore-símbolo do espaço de Brumadinho, para analisar o tempo particular da natureza.





O projeto faz parte do conceito que norteará a programação do Inhotim no período 2021/2022. A proposta se volta para a relação entre arte e território, tanto no âmbito local quanto global.





A inspiração veio das ideias do geógrafo brasileiro Milton Santos, que correlacionou o território com as relações sociais que o moldam.





Fechado por alguns dias durante o período de intensas chuvas em Minas, que castigaram Brumadinho e a Região Metropolitana de Belo Horizonte, Inhotim está aberto à visitação desde o último dia 19.





INHOTIM PODCAST

Estreia hoje (27/1). Seis episódios, sempre às quintas-feiras. Nas principais plataformas de podcast e no canal de Inhotim no YouTube. Informações, conteúdos extra e links dos episódios estão disponíveis no site do Instituto Inhotim.





VISITAÇÃO

Nesta quinta, das 9h30 às 16h30; sábado e domingo, das 9h30 às 17h30. Ingressos: R$ 44 (inteira) e R$ 22 (meia), adquiridos no site Sympla. Moradores de Brumadinho cadastrados nos programas Nosso Inhotim e Amigos do Inhotim têm entrada franca.