Inscrições abertas para o Encontro Latino-Americano de Teatro

Colombiano radicado na Espanha, Gabriel Hernandez, diretor artístico da companhia Teatro de los Sentidos, ministra a oficina 'Poética dos Sentidos', na qual expõe a metodologia que explora o silêncio, a relação com os objetos e a cenografia para criar experiências labirínticas. Atividades do encontro ocorrerão na sede do Grupo Atrás do Pano, em Nova Lima, de 31 de maio a 2 de junho, das 9h às 13h.