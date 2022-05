Prêmio Literário Máquina de Contos anuncia vencedores de sua segunda edição

Plataforma Digital publica mensalmente contos em formato ebook para os assinantes. (foto: Divulgação/Reprodução)

Com realização da Graviola Digital, foram anunciados os vencedores da segunda edição do Prêmio Máquina de Contos. “Diáspora”, de Moacir Marcos de Souza Filho, do Ceará; “A noite de Ernesto”, de Anderson Silva da Costa, do Amazonas; e “Irene”, de Ana Gabriella Machado Pereira da Silva, de São Paulo, ganham contrato para publicação na plataforma digital, premiação de R$ 2 mil e troféu exclusivo.

Outros 10 contos receberam menção honrosa dentre os mais de mil inscritos entre 18 de janeiro e 11 de abril passados. A banca julgadora foi composta pelos escritores Tiago Velasco e Sérgio Tavares. Os 10 primeiros colocados são:

"Por uma noite tranquila de sono", de Dario Souza Carvalho (Sergipe)



"Preto no branco", de Donizete Fernandes Ribeiro (São Paulo)



"Aquele jaquetão", de Erica Ive Xavier Lopes (Brasília)



"Com Maria Eduarda, não", de Ezequiel Pereira de Sales (Alagoas)



"Reflexo do ausente", de Guilherme de Martino (Paraná)

"Espéculo", de Igor Nunes Duarte (Rio de Janeiro)



"Excesso de bagagem", de Kelly Hatanaka (São Paulo)



"Um nome para o anonimato", de Lourivaldo Alves Pontedura (São Paulo)



"A irmã de todas", de Natalia de Carvalho Perrone Piserni (São Paulo)



"Centelhas da magia", de Newton de Castro Pontes (Ceará)

A segunda edição do prêmio registrou aumento do número de escritores nordestinos inscritos, mesmo que ainda haja predominância do Sul e Sudeste, de acordo com a organização. Em relação às faixas etárias contempladas, entretanto, a diversidade é ainda maior, o mais jovem escritor tinha 18 anos, enquanto o mais idoso, 88.

O prêmio é um incentivo para a revelação de novos talentos da escrita nacional e para a composição do catálogo da plataforma digital que, a cada mês, disponibiliza obras em formato de e-book para os assinantes. Dentre os nomes que compõem o catálogo da Máquina de Contos está o de Itamar Vieira Júnior, autor do sucesso de vendas "Torto arado".

A primeira edição do concurso foi vencida pela mineira Lara Firmino Araújo, de 36 anos, com o conto “O peixe já está morto”.