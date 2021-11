Prêmio Jabuti 2021 anuncia vencedores, e mineira é reconhecida postumamente

Principal premiação de literatura do país, o Jabuti divulgou nesta quinta-feira (25/11) os seus vencedores. A categoria mais prestigiada, romance literário, ficou com o escritor Jeferson Tenório, pelo livro "O avesso da pele".

Já na categoria poesia, houve uma homenagem póstuma. O prêmio foi para a mineira Maria Lúcia Alvim, pelo livro "Batendo pasto", publicado pela editora Relicário. Nascida em Araxá, ela morreu em fevereiro deste ano, vítima da COVID-19, aos 88 anos. O livro foi o primeiro após mais de 40 anos sem uma publicação inédita da autora.

Outro mineiro que se destacou foi o ilustrador Nelson Cruz. Ele faturou dois prêmios com "Sagatrissuinorana", publicado em parceria com João Luiz Guimarães: melhor infantiil e livro do ano.