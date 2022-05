Melliandro Galinari se volta para as próprias raízes no disco 'Do interior'

Melliandro Galinari gravou samba, balada e bebeu nas raízes da música caipira (foto: Ramon Nunes e Calita Firmo/Divulgação)

Com 10 faixas autorais, sendo uma em parceria com o compositor Elvécio Eustáquio da Silva, o cantor, violonista e compositor Melliandro Galinari manda para as plataformas digitais o álbum "Do interior" (Tratore). Para o artista, esse é um projeto de autorresgate.









O novo trabalho também remete a Minas e sua cultura. "Há uma citação a terreiro, a congado, além de alguns aspectos de músicas caipiras. Ele vai passeando por outros ritmos também. Tem duas canções que são sambas, tem uma balada. O linguajar dele é falar de coisas da vida e do amor. Tem até uma música política que se chama ‘Reboiada’. Ela trata de questões políticas com a linguagem do interior, falando de boi e mais um tanto de coisas”, ddiz Galinari, mineiro de Nova Era.





O músico ressalta que o álbum é também muito vinculado à MPB. "Dá para perceber que tem influência de João Bosco, Milton Nascimento e Clube da Esquina, Gilberto Gil, Caetano Veloso e Gonzaguinha,as minhas grandes referências.”

VIDEOCLIPE

Além do disco digital, Galinari fez 1 mil cópias do CD físico. O videoclipe da música ‘A enchente’ já está rodando no YouTube. O músico adianta que pretende soltar outros clipes daqui para a frente.



"Acredito que pelo menos sete canções do álbum terão videoclipes. Serão bem simples, mas acho melhor do que não ter, pois o videoclipe é muito importante na divulgação da música. Conseguimos fazer várias captações que vamos transformá-las em vídeos”, comenta.





Além do próprio Galinari (voz e violão), participam do disco Renato Saldanha (guitarra e baixo), Christiano Caldas (piano, teclados e acordeom), Lincoln Cheib (bateria), Marcelo Martins (flautas), Ricardo Cheib (percussão), Wagner Mayer (trombone), Paulo Márcio (trompete) e Jonas Vitor Silva (saxofone). Os arranjos ficaram a cargo de Renato Saldanha e Melliandro Galinari.





“DO INTERIOR”

Disco de Melliandro Galinari

Tratore

Disponível nas plataformas digitais









“O disco se chama ‘Do interior’ porque, nesse sentido, é uma volta para dentro de mim mesmo, um reencontro comigo, vamos assim dizer”, afirma. O álbum foi produzido pelo violonista, compositor e diretor musical Renato Saldanha. Foi gravado e mixado por ele e por Ricardo Cheib, no Estúdio Bemol, entre agosto de 2021 e fevereiro de 2022.