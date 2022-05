Horóscopo do dia (01/05): Confira a previsão de hoje para seu signo

Amor expansivo

A conjunção de Júpiter e Vênus em Peixes nos leva a um amor universal, expansivo, aventureiro e muito generoso. Estamos mais abertos a doar mais de nós mesmos aos outros e viver o prazer intensamente. Pallas entra em Touro, auxiliando a usarmos os valores e prazeres materiais dentro de um senso de sabedoria e equilíbrio. Sabedoria financeira.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

A conjunção de Júpiter e Vênus lhe amplia a parceria com o lado invisível da vida. Estará muito mais generoso, compassivo, caridoso e disposto a auxiliar. Boas energias vindas do campo sutil; benevolência e amor expansivos tendem a se expressar agora. Pallas entra no seu setor material, lhe dando estratégia e sabedoria para lidar com finanças e vida material.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Vênus, sua regente, recebe o expansivo e generoso toque de Júpiter em Peixes. Estará muito mais sociável e afetuoso na relação com amigos e grupos. Terá muita boa vontade em auxiliar causas que lhe toquem no íntimo. Bom momento para divulgações na internet, para vender seu peixe. Pallas no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz muita sabedoria, discernimento e estratégia para vencer.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

A conjunção de Júpiter e Vênus no seu setor profissional lhe traz possibilidades expansivas agora. Seu valor no trabalho tende a ser visto e pode estar nos bons olhos de seus superiores. Relação afetiva facilitada com figura materna. Busque mostrar o melhor de seu lado profissional. Pallas lhe traz discernimento e sabedoria no campo emocional e subjetivo.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

A conjunção de Júpiter e Vênus lhe aumenta muitíssimo a fé, expansão, diversão e necessidade de vivências mais abrangentes. Terá muito mais amor pela sua fé, pela conexão com algo que seja divino e transcendental. Possibilidades expansivas e novas relações podem surgir. Pallas lhe traz sabedoria para se relacionar em grupos com valor e realismo.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

A conjunção de Júpiter e Vênus ocorre em seu setor emocional, lhe aumentando muito a necessidade de viver a sexualidade e troca emocional profunda. Estará bem mais aberto, carinhoso e disposto a doar mais de si mesmo. Também haverá generosidade quanto a bens compartilhados. Pallas lhe traz sabedoria para exercer autoridade com justiça e equilíbrio.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

A conjunção de Júpiter e Vênus acontece no seu setor das relações e vida social. Excelente momento para expandir a relação ou encontrar novos amores e possibilidades. Permita mais interatividade, amando de maneira incondicional, generosa, afetuosa e otimista. Mais aventura e amor. Pallas lhe traz a sabedoria de como fazer expansões na medida certa.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Vênus, sua regente, recebe o expansivo e generoso toque de Júpiter em Peixes. Momento de grande expansão no campo material. Possibilidades para ganhar mais ou ter seu trabalho mais reconhecido. Também estará mais aberto a novos contatos profissionais. Viva a rotina com mais beleza e alegria. Pallas lhe traz sabedoria emocional e capacidade de ponderar com suas sombras e profundidade.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

A conjunção de Júpiter e Vênus lhe expande muitíssimo sua criatividade, beleza, amor e expressividade. Doará mais generosamente de si mesmo, seus talentos, imagem e expressão criativa. Comunhão significativa com a própria essência. Amor profundo e caridoso para com filhos e criações. Pallas lhe traz discernimento para se relacionar de maneira ponderada.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Júpiter, seu regente, se encontra com Vênus em Peixes. Momento de expansão do afeto no campo íntimo, pessoal e familiar. Excelente para redecorar o lar, ampliar, trazer mais conforto e bem estar. Generosidade afetiva. Olhar mais generoso para com os mais próximos. Pallas lhe traz sabedoria e discernimento no campo material para ter diligência e resoluções.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

A conjunção de Júpiter e Vênus lhe aumenta muito o prazer nos estudos e na comunicação. Estará com mais entusiasmo para aprender e buscar novas ideias. Na comunicação será bem mais generoso, afetivo e diplomático. O amor está à sua volta, se relacione generosamente. Pallas lhe traz a sabedoria de se expressar de forma genuína, mas também ponderada.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

A conjunção de Júpiter e Vênus lhe traz expansão em termos materiais, financeiros e de bem estar. Estará bem mais generoso na vivência dos prazeres materiais e apto a atrair muito mais recursos. Valorize o que tem, só não seja imprudente. Expansão de talentos e senso de valor prórpio. Pallas lhe traz ponderação quanto a emoções pessoais e questões familiares.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Júpiter, seu regente, se encontra com Vênus no seu signo (solar ou ascendente), lhe aumentando muitíssimo sua sensibilidade, amor, partilha e também senso de valor próprio. Estará doando muito mais do seu amor, beleza e talentos. Ampla valorização de si mesmo e de seus potenciais. Pallas lhe traz uma mentalidade mais estratégica e ponderada.

Igomer Henrique é astrólogo há 16 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Instagram: @igomer_terapeuta