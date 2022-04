77ª Expô Curvelo terá shows de Raça Negra, Zé Neto e Cristiano e Barões

Raça Negra, Zé Neto e Cristiano e Os Barões da Pisadinha fazem show em Curvelo (foto: Reprodução/ Redes Sociais)





A Expô Curvelo (Exposição Agropecuária e Industrial) anunciou a sua programação para a 77ª edição em 2022. Entre elasm estão os shows dos grupos Raça Negra e Os Barões da Pisadinha, além da dupla sertaneja Zé Neto e Cristiano.



O evento acontece de 11 a 15 de maio no Parque Antônio Ernesto Salvo. Além das atrações musicais, a festa terá rodeio e exposições com empreendedores do agronegócio.

Os visitantes podem participar de demonstração de máquinas e equipamentos, feira de artesanato, leilão de animais e muito mais.





Confira abaixo a programação completa:

77ª Expô Curvelo 2022





13/05 (Sexta)

Zé Neto e Cristiano





14/05 (Sábado)

Raça Negra





15/05 (Domingo)

Os Barões da Pisadinhaiv>