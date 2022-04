Orquestra Filarmônica retoma apresentações ao ar livre no BH é da Gente

A apresentação deste domingo integra a série “Filarmônica na Praça”, projeto apresentado pelo Ministério do Turismo, Governo de Minas Gerais e Usiminas, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura e apoio da Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer com o programa BH é Gente.





O evento é uma realização do Instituto Cultural Filarmônica, Secretaria Estadual de Cultura e Turismo de MG, Governo do Estado de Minas Gerais, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal.

Sobre o programa recreativo





O objetivo é promover a prática de atividades físicas, esportivas e de lazer ao ar livre, assim como a convivência e a cidadania em vias e locais públicos, abrindo espaço para a ocupação urbana pela população e fomentando a apropriação do espaço público.