Concerto homenageia Wilson Simonal com sucessos e 'lado B' de sua carreira

Wilson Simonal (1938-2000) é considerado um dos cantores mais importantes do Brasil (foto: Sérgio Rocha/O Cruzeiro/EM)

“Wilson Simonal foi um grande representante dos anos dourados da música popular brasileira nas décadas de 1960 e 1970. Canções alegres e despretensiosas, com resquícios da era do rádio, se refletem em grandes arranjadores em torno dele e nos grupos instrumentais que o acompanham”, declara Felipe Magalhães.



Marcelo Dai avisa que não quer ser cover de Simonal. “Quero honrá-lo na sua grandeza, levar sua arte para as novas gerações. Sua interpretação rica e simples, ao mesmo tempo.”



O repertório reúne 12 canções eternizadas na voz de Simonal, compostas por Carlos Lyra, Vinicius de Moraes, Marcos Valle e Tom Jobim, entre outros nomes da MPB. “Sá Marina”, “Nem vem que não tem”, “Mamãe passou açúcar em mim” e “Meu limão meu limoeiro” estão entre elas. Ingressos a R$ 30 (inteira) à venda no Sympla.