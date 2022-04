'AZAMIGAS' reúne atrizes de 'Poliana Moça' no canal do SBT no YouTube

Allana Lopes, Bel Moreira e Flávia Pavanelli interpretam Celeste, Raquel e Brenda (foto: Gabriel Cardoso/SBT)

Mais um conteúdo extra da novela “Poliana moça” chega à TV ZYN, canal infantojuvenil do SBT no YouTube. Comandado por Allana Lopes, Bel Moreira e Flávia Pavanelli, “AZamigas” é o novo programa que tem como foco assuntos referentes ao universo feminino da adolescência à vida adulta, como questões de saúde, vida amorosa, profissional, pessoal, familiar, amizades, vaidade, cuidados, empoderamento e feminismo. A produção vai ao ar às quarta-feiras, às 18h, no YouTube. Mais um conteúdo extra da novela “Poliana moça” chega à TV ZYN, canal infantojuvenil do SBT no YouTube. Comandado por Allana Lopes, Bel Moreira e Flávia Pavanelli, “AZamigas” é o novo programa que tem como foco assuntos referentes ao universo feminino da adolescência à vida adulta, como questões de saúde, vida amorosa, profissional, pessoal, familiar, amizades, vaidade, cuidados, empoderamento e feminismo. A produção vai ao ar às quarta-feiras, às 18h, no YouTube.





Em “Poliana moça”, as personagens Celeste (Allana Lopes), Raquel (Bel Moreira) e Brenda (Flávia Pavanelli) se tornam grandes amigas. Brenda e Raquel estudaram juntas na Escola Ruth Goulart e agora se reencontram na faculdade. Celeste ainda não entrou na trama, mas a jovem bonita e aparentemente humilde chega à cidade em busca de suas origens. As amigas vão dividir uma casa quando decidem morar sozinhas. Os temas da atração podem variar de relacionamentos amorosos e tatuagem a pobreza menstrual e contraceptivos. As atrizes colocam o próprio ponto de vista e sugerem como sua personagem na novela reagiria.