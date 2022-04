Programação de reabertura d'A Autêntica já tem três noites esgotadas

Sem se apresentar em Belo Horizonte desde 2016, Tom Zé volta à capital mineira nesta quinta-feira para o show de reinauguração d'A Autêntica (foto: André Conti/Divulgação)

Em 2011, o Lapa Multshow, localizado no quarteirão da Rua Álvares Maciel com Avenida Brasil, no bairro Santa Efigênia, fechou as portas, depois de ter se mantido durante 13 anos e meio como uma das principais casas de show de Belo Horizonte. O evento de encerramento foi "O samba bate outra vez", que contou com show do cantor Vander Lee (1966-2016).









"Estou muito honrada e feliz por representar, de alguma forma, o meu pai nessa reinauguração. É um momento marcante e significativo para muita gente", ela afirma. "Tenho a impressão de que será uma noite de muita emoção e conexão com o público", diz.





A abertura da casa está marcada para as 20h. Às 21h, Laura Catarina sobe ao palco. Uma hora e meia depois, começa o show da principal atração da noite: Tom Zé, que não se apresenta em Belo Horizonte desde 2016. A previsão é que o evento chegue ao fim até a meia-noite. Embora a reinauguração ocorra num dia útil, a procura pelos ingressos foi alta e eles já estão esgotados.



Laura Catarina abre para Tom Zé, com um show que antecipa seu álbum em homenagem ao pai, o cantor Vander Lee, previsto para agosto (foto: Mariane Botelho/Divulgação)



PRÉ-LANÇAMENTO





Produzido por Baka Dekai, integrante da extinta banda Rosa Neon, o trabalho, intitulado "Estrela", está quase finalizado. Atualmente, Laura trabalha na produção do material audiovisual que acompanhará o lançamento.





"Está muito emocionante", ela descreve. "Quem for ao show desta quinta-feira terá acesso a uma primeira degustação da experiência que é o álbum que vamos lançar. Vander Lee vive em sua obra e algumas de suas canções mais conhecidas se renovam nas releituras que trago no álbum", comenta.





Segundo ela, o nome "Estrela" significa "um farol luminoso que orienta, inspira e, de certa forma, temos certeza de que estará lá, sempre a brilhar", em alusão ao pai e à obra dele.





Esta será a primeira vez que Laura Catarina sobe ao palco d'A Autêntica com seu trabalho solo. Antes disso, ela já tinha se apresentado na casa de shows, no antigo endereço, com a banda Dom Pepo.

CARINHO





O músico Cotô Delamarque, integrante da banda mineira Lamparina, concorda e conta que ficou bastante preocupado quando a casa de shows anunciou o encerramento de suas atividades, em junho de 2020, depois de quatro meses fechada em virtude das restrições impostas na tentativa de conter a pandemia da COVID-19.









Banda Lamparina é atração desta sexta-feira no palco da nova Autêntica (foto: Marco Rosatto/divulgação)

"Nós, que somos artistas da cena, damos muito valor para espaços como esse, que recebem bandas e artistas de fora, mas também garantem que artistas daqui se apresentem. A Autêntica tem uma importância muito grande para esse mercado. Ela permite o acesso e faz com que a gente consiga circular dentro da cidade, oferecendo uma estrutura de qualidade e um público fiel", diz.





O show da Lamparina está marcado para a próxima sexta-feira (29/4), junto com o da banda Francisco, el Hombre. Para essa data, os ingressos ainda estão à venda e variam de R$ 60 (meia - lote 3) a R$ 100 (inteira - lote 2).





Ansioso para pisar no palco da casa de shows pela quarta vez, Cotô adianta que o repertório do show está sendo pensado para agradar ao público que acompanha a banda desde o início. Por conta disso, serão incluídas músicas do álbum de estreia, "Manda dizer" (2018), além do repertório do segundo álbum, "Zam zam" (2021), e singles avulsos como "Conversa fiada" e "Não me entrego pros caretas".

ENERGIA





Apesar de não cravar, o músico não descarta a possibilidade de uma banda participar do show da outra. "Estamos trocando ideia com eles, vendo se a gente consegue fazer pelo menos uma música juntos. O problema é que está todo mundo muito sem tempo. Mas acho que vai rolar. Pelo menos cantar uma música juntos acho que a gente consegue."





A Lamparina desembarca n'A Autêntica depois de ter tocado em dois festivais grandes: o Breve Festival, realizado no início deste mês, em BH, e o Lollapalooza Brasil, que ocorreu em março, em São Paulo.





Sobre a experiência de tocar no segundo, Cotô Delamarque afirma: "Acho que é um espaço que todo mundo almeja. Foi muito importante para nós. Estamos muito orgulhosos do nosso trabalho ter atingido esse patamar. Além disso, foi uma experiência de muito aprendizado tocar num evento com padrão de organização internacional. Ver isso tudo de perto soma bastante. Foi um verdadeiro mix de emoções".



Confira o clipe 'Por supuesto', de Marina Sena, atração de sábado, n'Autêntica:

INGRESSOS ESGOTADOS





FBC, rapper que aposta no funk mineiro, vai cantar em maio (foto: Wanderley Vieira/divulgação) A programação de reabertura da casa continua ao longo de todo o mês de maio. Entre os artistas confirmados na programação estão FBC, Liniker, Carne Doce, Alice Caymmi, Fresno, Boogarins, Oreia, Rincon Sapiência, Curumin, Far From Alaska e Plutão Já Foi Planeta.





A seleção de artistas que subirá ao palco busca destacar a cena local, representada pelas bandas Chico e o Mar, Dulce Y Melancólico, Orquestra Atípica de Lhamas e Elizia e pela cantora Mac Júlia.





Também estão confirmados shows ao longo do mês de junho. Entre os destaques estão as cantoras Céu e Xênia França, aas bandas Terno Rei e Angra e o cantor Jaloo.









VOLTOU COM TUDO

Confira a programação da casa para os próximos meses





28/4 - Tom Zé e Laura Catarina (ingressos esgotados)

29/4 - Francisco, el Hombre e Lamparina

30/4 - Marina Sena (ingressos esgotados)

5/5 - Tagua Tagua e Chico e o Mar

6/5 - FBC na festa Sexta Básica BH

7/5 - Carne Doce e Alice Caymmi

12/5 - Liniker (ingressos esgotados)

13/5 - Fresno e Elizia

14/5 - MC Carol e Mac Júlia

19/5 - “Viva Marku: Homenagem a Marku Ribas”

20/5 - Boogarins e Congador

21/5 - Oreia e Rincon Sapiência

26/5 - Hotelo, Plutão Já Foi Planeta e Dulce Y Melancólico

27/5 - Curumin e Orquestra Atípica de Lhamas

28/5 - Far From Alaska e Young Lights

29/5 - Matanza Ritual e Ozome

3/6 - Céu e Zimun

4/6 - Terno Rei

10/6 - Xênia França e Nath Rodrigues

11/6 - Jaloo e Coral

17/6 - Angra e Medjay

18/6 - Julio Secchin e Clara x Sofia

24/6 - Ana Gabriela, Mariana Nolasco e OUTROEU

25/6 - Afrocidade e Kdu dos Anjos

29/6 - @bsurda talks

30/6 - @bsurda talks

29/7 - Braza e Macaco Véi





A AUTÊNTICA

Reabertura da casa de shows, agora na Rua Álvares Maciel, 312, Santa Efigênia. Nesta quinta (28/4), com Laura Catarina e Tom Zé. Ingressos esgotados. A programação especial de abertura segue durante o mês de maio, com ingressos a partir de R$ 50, à venda pelo site da casa.

