Berico Roots anuncia gravação de canção inédita de Fernando Brant

Berico Roots foi integrante do Berimbrown durante 20 anos e deixou o grupo em 2013 (foto: Ana Claudia de Andrade/Divulgação)





Filho de pai trombonista e maestro, Moacyr Januário Filho, mais conhecido como Berico Roots, lança pelo selo O Difusor o álbum “Mundo virtual”. Gravado em BH, o disco traz cinco faixas autorais e conta com participações especiais, como a do grupo de rap Kontrast, na música “Cavalo de nóia”, e DJ A Coisa, na canção “Brother camarada”, além da composição inédita “Voz do tambor”, de Fernando Brant (1946-2015), feita em parceria com o maestro Lindomar Gomes.









Ele comenta que esse trabalho começou em meados de 2013, após a sua saída da banda Berimbrown, onde, conforme diz, fez “vários laboratórios musicais, com influências diversas do universo da black music, transitando entre rap, soul, reggae, congado mineiro e samba”.





“Na época, Fernando Brant me deu de presente uma música chamada ‘Voz do tambor’, que lanço junto com o maestro Lindomar Gomes. A gente conversando, falei para o maestro: ‘Vou fazer uma versão dessa música na minha pegada’. E ele disse: ‘Muito legal’."





Já o single “Mundo virtual”, segundo Berico, é uma reflexão sobre os tempos atuais, que aborda as mazelas das redes sociais e a dependência de aparelhos de comunicação, sem estabelecer um contato físico, o que deveria ser um alerta para a saúde mental.





“Falo muito dessas mazelas da internet, das coisas que as pessoas postam sem sentido. Ou mesmo que a pessoa fica muito naquele mundo, naquele universo virtual e até adoece, tentando conciliar isso com a vida do cotidiano normal." O músico afirma que está preparando um videoclipe do single, que deve ser lançado ainda neste mês.





Já ‘Cavalo de noia’ é, conforme ele diz, “uma canção que fala das mazelas das comunidades, da coisa da pedra, de usar esse produto químico”. O videoclipe está previsto para o mês que vem, com a participação do grupo de rap belo-horizontino Kontrast.





“MUNDO VIRTUAL”

. Disco de Berico Roots

. Disponível nas plataformas digitais