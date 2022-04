Tiradentes tem caso de amor com Maria Tangará no livro 'Perfume de sangue'

Detalhe do quadro de Tiradentes tendo o casario de Ouro Preto ao fundo, assinado pelo pintor Estevão. No livro de Flávio Ramos, o líder da Inconfidência tem um romance com Maria Tangará (foto: O Cruzeiro/Arquivo EM/Reprodução)

Muitos fatos reais da Inconfidência Mineira se entrelaçam com elementos de ficção no recém-lançado romance "Perfume de sangue" (Gulliver), primeiro livro do escritor Flávio Ramos, mineiro de Divinópolis.









A trajetória das duas protagonistas se cruza com a vida e os anseios libertários de Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Há uma disputa pelo crânio do herói, cujo paradeiro é desconhecido até hoje, fato que intriga historiadores. A obra dá uma solução fictícia para o enigma, a partir de uma lenda.



O jornalista Flávio Ramos conta que adquiriu o hábito de leitura na infância, incentivado pela mãe (foto: Flávio Henrique/Divulgação)



PESQUISAS E ESTUDOS





O contexto histórico da época, que sempre lhe despertou curiosidade, motivou Ramos a escolher o século 18 como cenário de seu livro de estreia. “Este é o século do nascimento de Minas Gerais. Também nesse período ocorreram grandes transformações sociais, científicas, políticas, econômicas e de comportamento”, comenta.





Inspirado pelo século das luzes e também pela tendência contemporânea, o escritor decidiu ter duas personagens femininas como protagonistas. “As mulheres sempre foram vistas e tratadas como figurantes, mas tivemos diversas situações na história de Minas e do Brasil em que, a bem da verdade, elas foram protagonistas nas regiões onde viviam”, diz.





Em “Perfume de sangue”, as mulheres têm participação ativa num contexto em que o Brasil estava se reestruturando, estimulado pela descoberta de minerais preciosos no interior e impactado pelo movimento de emancipação política originado em Minas Gerais.





Joaquina é conhecida pelas atrocidades cometidas contra escravos e comerciantes, mas valorizada pelo imperador. Tangará, por sua vez, é descendente de índios e teve presença marcante na alta sociedade de Pitangui.

ENCONTRO Na ficção criada por Ramos, Tiradentes conhece Maria Tangará quando percorre a 7ª Vila do Ouro como mascate. Os dois se apaixonam. Embora curto, seu intenso romance terá desdobramentos nos anos futuros, inclusive na atuação de Tiradentes durante a Inconfidência.





Sobre a ficcionalização da biografia de figuras reais, o autor diz: “Ao conhecer mais da vida desses personagens históricos, foi como se eu tivesse entrado numa máquina do tempo, me permitindo ser uma testemunha ocular do comportamento mais humano e sensível”.





Nesta mistura de ficção e fatos, o escritor amarrou em um só enredo as pontas de lendas e histórias. “Que me possibilitaram imaginar como pode ter acontecido o roubo da cabeça de Tiradentes, em Vila Rica, e, depois, como ela foi parar em Quartel Geral, no Centro-Oeste do estado”, comenta.





O romance instiga o leitor a pesquisar mais para descobrir o que é real e o que é ficcional, o que é lenda e o que é fruto da imaginação do escritor. A construção narrativa procura promover também a valorização da cultura regional.





“São muitos os dados oferecidos ao longo do livro, o que torna a experiência de leitura ainda mais instigante. Para mim, a grande diversão do livro ‘Perfume de sangue’ será justamente a de estimular o leitor a pesquisar o que é e o que não é história real”, escreve a historiadora Camila Braga, que assina o prefácio do livro.





Outros personagens de destaque na obra são Padre Belchior, conselheiro de Dom Pedro I; Dona Hipólita, a única mulher a figurar nos Autos da Devassa como inconfidente e que participa do emblemático mistério em torno do destino da cabeça de Tiradentes.

“PERFUME DE SANGUE”

• De Flávio Ramos

• Editora Gulliver (300 págs.)





TRECHOS “Era pouco mais de 11 horas da manhã do dia 21 de abril de 1792. Uma belíssima borboleta, com asas de vermelho e rajadas de branco, pousa sobre o seu ombro. Naquele exato momento, em Pitangui, Maria Tangará se lembra do rosto de Tiradentes. Parecia que ele estava ao seu lado. Tangará sentiu seu cheiro. Lembrou-se de sua voz forte. Sentia a mão do homem que amou com intensidade tocando-lhe o rosto.A alma de Tiradentes é transportada aos céus através das asas das borboletas.” “E Tangará deu sequência à exposição de sua ideia.- Como vocês sabem, a cabeça de Tiradentes será exposta dentro de alguns dias em Vila Rica para servir de exemplo ao povo. Pago o preço que pedirem para que tragam a cabeça de Tiradentes para Pitangui para que eu possa providenciar um enterro merecedor dentro das leis cristãs.”

“Ao sair da barbearia, que também servia de ponto de tratamento e extração de dentes, Tiradentes estava em êxtase com o que havia aprendido. Parecendo estar cego, não reparou que uma mulher, no mesmo instante, passava ao seu lado. Os dois se esbarraram e ele quase joga a moça ao chão.- Providencial acidente! - pensou Tiradentes ao olhar para a beleza daquela jovem.”

“O plano do Padre Tó para resgatar a cabeça de Tiradentes era simples e ao mesmo tempo arriscado. O Padre e o Sargento Aurélio entraram na praça pela rua lateral, próximo à meia-noite, fingindo que estavam bêbados e puxando uma mula que levava, ao lado do lombo, o tonel lotado de vinho. Eles perceberam que, por sorte, apenas um soldado fazia a segurança, o que facilitaria a execução do que fora combinado.” • R$ 44,90









Aos 55 anos, Flávio Ramos decidiu colocar em prática, com “Perfume de sangue”, um gosto estimulado ainda na infância. Como punição pelas travessuras de criança, o autor tinha como obrigação imposta pela mãe, Ana Maria Ramos de Assis Pereira, ler um livro. Mais tarde, as profissões – jornalista e advogado – aguçaram ainda mais seu hábito de leitura. Daí ao mergulho na escrita foi um passo natural para o autor, que afirma ter mais duas obras concluídas.

Flávio Ramos diz que foram necessários estudos e pesquisas para embasar a escritura das 300 páginas do livro. “Uma leitura muito importante foi conhecer, de forma detalhada, a vida de Joaquim José da Silva Xavier”, diz. Para reconstruir de modo fidedigno os costumes do século 18 também foram necessárias muitas horas de leituras de livros e publicações acadêmicas.